Escándalo con Flavio Mendoza en plena calle: gritos, insultos y denuncia policial.

Conmovido por el hecho, Flavio dejó en claro que no está dispuesto a tolerar ese tipo de agresiones, y mucho menos si se producen delante de su hijo. Su testimonio volvió a poner en foco la violencia verbal y los actos discriminatorios que muchas veces persisten en el ámbito público, incluso en situaciones cotidianas.

Enorme revuelo en las redes sociales por las críticas a Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Flavio Mendoza compartió en sus redes sociales un tierno momento junto a su hijo Dionisio, de siete años. Padre e hijo disfrutaron de una tarde al aire libre, paseando en bicicleta bajo el sol. Sin embargo, lo que parecía una publicación inocente y familiar terminó generando una fuerte controversia en redes sociales.

Lejos de enfocarse en la felicidad del momento, muchos usuarios comenzaron a criticar el aspecto del niño, más precisamente su cabello largo. Las críticas no apuntaron al contenido del video, sino a la decisión del coreógrafo de permitirle a su hijo llevar un look que, para algunos, no encajaba con los estereotipos tradicionales.

Entre los comentarios más desubicados que recibió la publicación, se podían leer frases como: “Se parece a la hice a Luciana Salazar”, “qué raro Matilda despeinada”, “Qué linda nena ¿quién es?” y “lo viste de nena”. Los mensajes, cargados de prejuicios y estereotipos de género, no pasaron desapercibidos.

La publicación de Flavio Mendoza generó un encendido debate entre sus seguidores. Algunos le sugerían que “debía de arreglarlo”, refiriéndose al cabello del niño, mientras que otros salieron en defensa del artista, apoyando la libertad de elección del pequeño y el respeto por las decisiones de su padre. Este contrapunto dejó en evidencia una vez más cómo ciertos sectores de las redes sociales reaccionan ante la ruptura de moldes tradicionales en la crianza.

Más allá de las críticas, Flavio Mendoza continúa mostrando con orgullo cada momento que comparte con Dionisio, reafirmando su compromiso como padre y su convicción de criar a su hijo con libertad y amor.

Flavio Mendoza expresó su inquietud sobre el impacto de la escuela en la crianza de su hijo Dionisio

En agosto del año pasado, el director artístico Flavio Mendoza fue invitado al programa de streaming Soñé que volaba (Olga), donde habló sobre la crianza de su hijo Dionisio y expresó su preocupación por ciertas ideas que, según él, le transmiten en el colegio.

"Cuando dicen que evolucionamos yo no creo que sea así. Me pasó con mi hijo. Yo soy papá solo y le dije todo el tema de los colores, que use el que le guste. Después empieza la escuela, y ya viene con que el celeste es de nene y el rosa de mujer", manifestó en el programa.

En esa misma línea, compartió otra experiencia y confesó: "Yo le hacía trencitas y ahora no le puedo tocarle el pelo porque no quiere porque es de nena. Eso se lo comunican los demás".

Al referirse a la crianza, también hizo hincapié en los valores que intenta transmitirle a Dionisio, y en cómo le explica que sus privilegios, tanto por la fama como por lo económico, no son lo habitual.

"Yo se lo explico todos los días, no lo entiende del todo porque es muy chico y está acostumbrado a eso, pero trato de decírselo todos los días. No la va a entender porque no la vive, pero creo que es necesario pasar por algunas cosas en la vida, pasar por un poco de frío", expresó.