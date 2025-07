Un ganador de Gran Hermano se separó tras 4 años de relación y una hija en común: "Es definitivo"

fede flowers

Gastón Trezeguet sorprendió al revelar un video prohibido de un ex GH: "¡La cola no!"

Gastón Trezeguet suele recibir en el estudio de streaming de Se Picó (República Z) a distintos ex participantes de Gran Hermano, y la reciente visita de Sebastián 'Bambi' Bello no pasó desapercibida.

El joven mendocino, que tuvo una breve estadía en la última edición del reality, protagonizó un momento inesperado en vivo cuando el conductor intentó mostrar una foto de Bambi junto a Ulises Apóstolo desde el celular del ex GH, pero la situación tomó un giro inesperado.

Después de enseñar en cámara la imagen de Sebastián con Ulises -quien fue finalista en la edición más reciente del programa-, Trezeguet continuó deslizando en la galería del teléfono y se topó con un video privado del ex participante. “¡Ay mirala a esta! ¡Ay, no, la cola no! ¡Ay Bambi!", exclamó entre risas y con sorpresa al ver una imagen de Bambi posando frente al espejo, solo y con la mano en la cola. Sebastián, entre risas, respondió: "Esa era para mejores amigos". Y Gastón remató: "Ahí tenemos el material exclusivo de Bambi".

Sebastián Bello es oriundo de San Rafael, Mendoza, y tiene 23 años. Durante su ingreso a la casa de Gran Hermano 2024, compartió que se había sometido a una operación de amígdalas, lo que le dejó un tono de voz particular.

“Puedo poner voz de macho también, así que me gustan esas dos personalidades”, decía Bello antes de entrar al reality. El joven padece hipoacusia leve y contó que trabajaba como administrativo en el taller mecánico de su papá. "Ni en pedo me ensucio las manos", afirmaba.

Bambi se describía como "una señora más de barrio que le encantan los chismes y el drama", lo cual, según él, era el condimento ideal para convivir en la famosa casa.