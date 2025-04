Las fotos del increíble cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, en la cancha de Boca

Dionisio y Flavio Mendoza 4.png

Así, los pequeños invitados llegaron en micro, emulando a los jugadores en la previa de los partidos, a partir de las 16.30 hs. En tanto, el festejo se dividió entre el museo y la cancha, donde no faltaron los shows como atracción principal: La 12 percusión, un mago, mucha música en vivo y diversos juegos infantiles colmaron la tarde a puro juego y diversión.

Asimismo, entre los invitados famosos dijeron presente Luciana Salazar y su hija Matilda, quien es muy amiga de Dionisio. En tanto, a la hora de soplar las velitas, el hijo de Flavio Mendoza tuvo dos tortas: una con los colores de Boca y con los de Argentina.

Flavio Mendoza expuso su mayor preocupación acerca de la educación que recibe su hijo Dionisio

En agosto del año pasado, el director artístico Flavio Mendoza estuvo como invitado al programa de streaming Soñé que Volaba (Olga) y habló acerca de la crianza de su hijo Dionisio, preocupado por las ideologías que le inculcan el colegio.

“Cuando dicen que evolucionamos yo no creo que sea así. Me pasó con mi hijo. Yo soy papá solo y le dije todo el tema de los colores, que use el que le guste. Después empieza la escuela, y ya viene con que el celeste es de nene y el rosa de mujer", manifestó en el programa.

En esa misma línea, contó otra situación y admitió: "Yo le hacía trencitas y ahora no le puedo tocarle el pelo porque no quiere porque es de nena. Eso se lo comunican los demás".

También hablando de la crianza, hizo hincapié en los valores que le inculca y cómo le hace entender que sus privilegios tanto en la fama como en lo económico no son igual que los de todos.

“Yo se lo explico todos los días, no lo entiende del todo porque es muy chico y está acostumbrado a eso, pero trato de decírselo todos los días. No la va a entender porque no la vive, pero creo que es necesario pasar por algunas cosas en la vida, pasar por un poco de frío”, expresó.