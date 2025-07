Reapareció en La Voz Argentina el protagonista de uno de los virales más icónicos de internet: "¡Esto se va a descontrolar!"

La meta es ser mejor que ayer, no mejor que alguien....webp

En la edición deLa Voz Argentina, Nico Occhiato no dejó pasar la oportunidad de recordar el episodio y le preguntó a Tomás cómo recordaba aquel día. “Yo hasta ahora sigo sorprendido de ese video. No lo creo”, admitió entre risas, dejando en claro que el episodio sigue siendo motivo de anécdotas y bromas. Además, aseguró que más allá del estruendo que generó la caída, “fueron golpes y nada más”, minimizando el impacto físico del accidente.

Soledad Pastorutti emocionada al reconocer a un viejo conocido de La Voz Argentina

La gala del domingo en La Voz Argentina (Telefe) estuvo marcada por un momento lleno de emoción y sorpresa. Mientras transcurría una nueva audición a ciegas, Soledad Pastorutti vivió una experiencia especial: reconoció la voz de un participante antes incluso de verlo.

Quien estaba sobre el escenario era Josué Cordero, un joven oriundo de Córdoba, que interpretó con gran sensibilidad el clásico I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder. Su actuación despertó una fuerte reacción en el jurado: tanto el dúo Miranda! como Lali Espósito no dudaron en girar sus sillas para intentar incorporarlo a sus equipos. Para la figura del folclore, sin embargo, la conexión fue mucho más profunda que una simple audición.

Aunque no llegó a presionar el botón durante la audición, al terminar la presentación y escuchar el nombre del participante, no pudo disimular su sorpresa. “¡Pará, pará! Josué Cordero… ¿qué tenés que ver con Pablo?” —preguntó de inmediato, visiblemente emocionada. Fue entonces cuando Josué reveló el vínculo que lo une a la artista: “Es mi hermano. Mi hermano es músico, trabajó muchos años con Sole".

Mientras los segundos pasaban, la cantante, aún asombrada por el parecido entre ambas voces, enfatizó: “¡Pero si cantás igual!”.

Embed

El emotivo reencuentro dejó una huella en la gala del domingo, recordando que el programa no es solo un espacio para mostrar talento, sino también un escenario donde las historias personales conectan, sorprenden y emocionan. Aunque la Sole no incorporó a Josué a su equipo, el vínculo compartido y el reconocimiento mutuo convirtieron su paso por el escenario en un momento inolvidable.