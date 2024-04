Escandaloso cruce entre Furia y Mauro en Gran Hermano: "Me tenés harta"

“Yo no dije nada, así que no me jodas”, le contestó Juliana. Inmediatamente, Mauro recordó: “Sí, me dijiste gil y hoy a la mañana pinchándome todo el día y ahora recién dijiste ‘seguro se lo va a comer el fo... de Mauro’”.

“¿Pero por qué te tomás todo tan a pecho?”, quiso saber Scaglione. “No me lo tomo tan a pecho, está todo bien, me chupa un huevo, pero no me cabe, nada más”, dijo Mauro para cerrar el tema. “Bueno, disculpame no sabía que eras tan sensible”, acotó la participante más popular del reality.

“Pero está todo bien, yo jamás voy a hablar mal de vos ni nada por el estilo, ni voy a entrar en ninguna cosa que no entienda”, remarcó Mauro. “¿Pero qué pasa, como no tuviste cena tenés que hacer esto?”, le dijo entre risas la tatuada, mientras circulaba por el living Emmanuel Vich.

“Aparte, si querés hablar conmigo hablás conmigo, no con el grupo entero. Si querés hablar conmigo hablás conmigo, no con mis compañeros incluida yo que estoy adentro”, lanzó Furia.

“Pero no tiene nada de malo lo que estoy diciendo”, se justificó Mauro. "Pero ellos no son parte de lo que yo hago con vos”, le contestó la jugadora. “Pero pueden escuchar tranquilamente”, se defendió D'Alessio,

“Por eso mismo, porque te gusta que lo escuchen”, agregó Furia y expresó enojadísima: “Sos muy chiquito, me voy, cuando se te pase, avisame y si no, andá a la con... bien de tu madre, me tenés harta”.

Virginia fulminó a Furia por una polémica actitud en Gran Hermano: "Lo que hizo fue terrible"

La visita de Alfa a la casa de Gran Hermano dividió las aguas entre Furia y Catalina Gorostidi. Lo que parecía una alianza difícil de quebrantar, empezó a crujir con la presencia del ex participante.

La médica pediatra venía de vivir un conflicto en el afuera con el hombre de Tigre y jamás pensó volverlo a cruzar en el reality. Mucho menos imaginó que su mejor amiga iba a idolatrarlo.

En una charla con Ariel Ansaldo, Mauro D'Alessio y Darío Martínez, Virginia Demo fue letal con Furia por su actitud con Cata. "Lo que hizo con Alfa, a nivel amistad, fue terrible".

"Cata tenía mucha angustia por la presencia de Alfa. Y es lógico que lo menos que esperas es que tu amiga cierre la boca, si es fan del otro. Furia cada dos segundos estaba alabando a Alfa", agregó.

Finalmente, Virginia señaló un situación que deja muy mal a Furia. "Alfa le dijo 'Petera' a Cata y ella se cag... de risa. Y yo creo que lo sacaron por eso, lo terminan sacando a Alfa", cerró.