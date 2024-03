Julieta Poggio reveló cuándo ingresará a la casa de Gran Hermano 2023

Por otro lado, destacó quién es su judadora preferida: "Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final", aseguró.

Al ser consultada sobre cuándo ingresaría a la casa de Gran Hermano, dijo: "Me gustaría ingresar en la final. Me gustaría entrar para darle unos consejos en esa última semana que es muy movilizante todo lo que se siente en ese momento al ser muy poquitos". Y por último aclaró: "Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas".

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, otra vez juntos tras los rumores que indicaban que se habían alejado

Hace un mes, Julieta Poggio tomaba distancia de Marcos Ginocchio. En una nota con LAM, Disney -como le decían en la casa de Gran Hermano- se encargó de dejar en claro que no quería hablar más del shippeo con el ganador de reality.

"¿Qué pasó con Marculi?", quiso saber el notero del programa de Ángel de Brito. "Ya está Marculi", contestó la ex GH. "¿Qué significa 'ya está'? Si ya está es que algo pasó", acotó el cronista. "¿A vos qué te parece?", retrucó la bailarina.

"A nosotros nos pareció que sí, pero vos nunca lo decías", le explicó el periodista. "Ya está. Se confirmó y se murió en el mismo momento", sentenció Juli.

Pese a sus dichos en el programa de Ángel de Brito semanas atrás, en las últimas horas, la bailarina se volvió a mostrar junto a Marcos en un vivo en Instagram, del cual también participó Nacho Castañares.

Los tres recordaron la final de Gran Hermano, que ocurrió hace un año, en la cual "El Primo" se consagró como ganador. En la charla rememoraron las emociones que sintieron esa noche.