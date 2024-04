El desgarrador llanto de Emmanuel en Gran Hermano tras la cena de nominados

Los seguidores del reality, al ver las imágenes en la que el peluquero se quebraba, opinaron al respecto y algunos le echaron la culpa a Coti Romero. “¿Cómo permiten eso?”, “Coti le insinuó que murió su tío”, “Sabe que el domingo se va”, “Posta, creo que le dijeron algo muy feo”, “Lo veo y me dan ganas de llorar”, “Habló de su tío fallecido, merece una expulsión”, “No se merece lo que le está pasando, ¿se siente agobiado?”, “Se fue al pasto”, reaccionaron los internautas.

Aunque todavía no se conoce el contenido de lo que se habló en la cena, Martín Ku y la correntina hablaron sobre lo que ocurrió y dejaron entrever que hubo varios encontronazos. “Es lo que pasa todo el tiempo en la casa, se hacen creer cosas y mágicamente se convierten en realidad para algunas personas”, opinó El Chino sobre Emmanuel y Juliana 'Furia' Scaglione.

Furia ventiló secretos de la intimidad sexual de Mauro en Gran Hermano: "Le gustan otras..."

Furia y Mauro D'Alessio tuvieron química desde el minuto 0 en Gran Hermano. El muchacho cruzó la puerta y ella le declaró su amor. A las pocas horas, los participantes estaban a los besos y arrumacos.

Sin embargo, el tiempo pasó y, al parecer, la relación se fue desgastando. Así lo dejó entrever Juliana durante una charla con Emma Vich. La estratega se quejó de la performance de su pareja y ventiló detalles de su intimidad sexual.

"Tengo que ir a limpiar el sauna.... donde pienso que garch... y no garcho. Me trajeron a un pibe que no quiere coger", exclamó Furia, indignada y preocupada por la abstinencia.

Finalmente, la jugadora deslizó que a Mauro no le gustan las chicas. "'Tiene otros deseos sexuales Juliana, no es tu culpa'.... es porque no tengo pene. Es travieso, le gustan otras cosas", sentenció.