Estalló otro escándalo: La Cuerpo filtró supuestos chats de Mauro Icardi con pedidos hot

Y no conforme con ello, La Cuerpo anunció desde sus redes sociales sus intenciones de hacer un vivo para contar todo con lujo de detalles después de saludar a su fandom. “Están todos sorprendidos con La Cuerpo. Yo quedé lacia. Muchos tipos son curiosos. Así como ese, me mandaron muchos”, disparó minutos antes desde un video con el que saludó a sus fans, y remató a pura ironía: “Que se la aguanten los curiosos, para qué se exponen, amor”.

Así las cosas, hasta el momento Mauro Icardi no hizo alusión alguna desde sus redes ante estas nuevas y escandalosas acusaciones por parte de la modelo trans, que se producen apenas unas horas después del polémico video íntimo viralizado por la uruguaya Natasha Rey.

Por qué Mauro Icardi denunció a Wanda Nara después de que Natasha Rey filtrase el video íntimo

Como si no bastara con el escándalo mediático que arrastra desde hace tiempo con Wanda Nara, esta semana Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la modelo uruguaya Natasha Rey asegurara haber tenido un affaire con él y, tras su desmentida, publicara un video íntimo que decía haber recibido del futbolista.

La grabación se viralizó rápidamente y, aunque Icardi negó cualquier vínculo con la modelo, la situación se tornó aún más delicada cuando la China Suárez —actual pareja del jugador— le confió a Graciela Alfano que el material en cuestión sí sería auténtico. Sin embargo, aclaró que fue enviado en 2023, cuando Mauro aún estaba en pareja con Wanda Nara.

Esta confirmación habría sido el detonante para que Icardi decidiera avanzar legalmente contra su ex. Según reveló Facundo Ventura en La Posta del Espectáculo (TV Pública), el delantero ya presentó denuncias tanto en Argentina como en Italia, acusando directamente a Wanda de ser la responsable de la filtración.

“Mauro Icardi ya presentó las denuncias con pruebas. Él sostiene que el video es viejo y que se lo envió a Wanda cuando él estaba en París y ella en Argentina”, detalló Ventura, citando a la abogada del futbolista, Lara Piro.

A su vez, el periodista Gustavo Mendez sumó que el jugador no estaría enojado, sino profundamente afectado por la repercusión del caso: “Está triste, sobre todo por sus hijas. No quería llegar a esto, pero no le quedó otra que ir contra Wanda”.

El abogado Alejandro Cipolla, por su parte, adelantó que podría sumarse una demanda por daños y perjuicios, con una cifra estimada en hasta 100 millones de pesos, considerando el impacto en la carrera internacional de Icardi y las posibles consecuencias legales.

Como si fuera poco, Mauro también analiza imponerle un bozal legal a Wanda Nara para frenar futuras declaraciones en su contra.

Y eso no es todo: el futbolista inició otro reclamo legal por el impedimento de contacto con sus hijas, Francesca e Isabella, quienes están al cuidado de Andrés Nara mientras Wanda disfruta de unas vacaciones en España junto a L-Gante. Según trascendió, a Icardi le habrían bloqueado el celular de la mayor, agravando aún más el conflicto familiar.