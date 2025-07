Por qué Mauro Icardi demandó a Wanda Nara, y no a Natasha Rey, tras la filtración del video íntimo

Así lo hizo saber Facundo Ventura desde La Posta del Espectáculo, el ciclo de stream de la TV Pública."Mauro Icardi ya presentó las denuncias con pruebas en Argentina e Italia contra Wanda Nara, la hace responsable de la filtración del video que publicó ayer Natasha Rey. Él habla de que es viejo, se lo pasó cuando él estaba en París y Wanda en Argentina. Esto me lo contó su abogada, Lara Piro", informó el periodista hijo del consagrado Luis Ventura.

Al tiempo que su compañero Gustavo Méndez sumó: "Mauro Icardi no está enojado, está triste por todo lo que pasó, sobre todo por sus dos hijas. No le quedó otra que ir en contra de Wanda Nara". De esta manera, los periodista confirmaron que el futbolista no arremetería legalmente contra Natasha.

Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla acotó que a esta demanda podría sumársele otra por daños y perjuicios: "Puede llegar a ascender a 100 millones porque él es un tipo que factura mucho y le puede perjudicar su carrera. Además, le podrían quedar antecedentes penales".

Por último Mendez explicó que, además de las demandas, Mauro Icardi podría ponerle un bozal legal a Wanda Nara para que de una vez por todas deje de hablar de él.

Vale señalar que ésta no es la única demanda que Icardi hizo contra la madre de sus hijas. También reclamó legalmente el impedimento de contacto con sus hijas Francesca e Isabella, quienes actualmente están al cuidado de Andrés Nara debido a que la mediática está de vacaciones en España con L-Gante, y según Icardi le habrían bloqueado el número del celular de la mayor de las nenas.

Natasha rey sufrió un duro castigo tras filtrar el polémico video íntimo de Mauro Icardi

La modelo y vedette uruguaya Natasha Rey quedó en el centro de la polémica tras asegurar públicamente que Mauro Icardi le escribió mientras ya estaba en pareja con la China Suárez. La situación escaló rápidamente cuando la rubia compartió en sus redes un supuesto video íntimo del futbolista, insinuando incluso detalles íntimos y lanzando fuertes acusaciones.

Durante unos minutos, Rey publicó en sus historias de Instagram un clip explícito en el que, aunque no se ve el rostro del protagonista, los tatuajes habrían delatado que se trataría de Icardi.

Esta acción generó una fuerte repercusión en redes y motivó la inmediata respuesta del delantero del Galatasaray, quien compartió una imagen suya celebrando un gol con un sugestivo mensaje: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo más creíble”, escribió, mostrando su short deportivo marcadamente ajustado, desmintiendo las afirmaciones de Rey.

natasha rey sancion tras el video de mauro icardi

Tras la difusión del material, Instagram tomó medidas y eliminó la cuenta de la modelo por violar las normas de la comunidad. La información fue confirmada por el periodista Gustavo Mendez, quien además deslizó una teoría que suma aún más condimentos al escándalo.

“Cerraron la cuenta de la ‘socia’ de Wanda Nara. Hay una denuncia de Icardi y se dice que fue la conductora de MasterChef quien le habría pasado el video”, publicó Mendez, insinuando que Wanda Nara estaría detrás de la maniobra que puso en jaque la relación entre Icardi y la actriz argentina.

A pesar del revuelo, Natasha Rey logró recuperar su cuenta, que al cierre de esta nota ya estaba verificada, en modo privado, y con cerca de 200 mil seguidores.