Estefi Berardi compartió un video bailando y la fulminaron: "Más dura que la realidad"

La coreografía y los movimientos de la periodista no pasaron desapercibidos y los usuarios hicieron comentarios maliciosos al respecto. “Es Denise Dumas bailando axe, lloro”; “Es como Flor Vigna con el canto”; “Protégeme Señor con tu espíritu”; “Parece Moni Argento”; "Más dura que la realidad"; “Soy yo después de tres gin tonic”; “El flow te lo debo”; “Ella decía que era bailarina” y “Por favor ayúdenla”, fueron algunas de las críticas que recibió Estefi.

Estefi Berardi hace un mes renunció en vivo a LAM (América TV) al haber tenido rispideces con Yanina Latorre. "Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", había dicho en su momento Berardi.

Embed

Estefi Berardi admitió la verdadera causa de su renuncia a LAM y disparó contra una angelita

Después de que Andrea Taboada contase en las redes sociales el fin de semana que su ciclo en LAM (América TV) terminaba a fin de mes, se supo que Estefi Berardi era la otra angelita que también saldría del exitoso programa de Ángel de Brito.

Y si bien la idea era que ambas se despidiesen el 30 de junio próximo, Berardi renunció en vivo durante la emisión del miércoles. Así las cosas, horas después desde Mañanísima (Ciudad Magazine) Estefi reveló la verdadera causa de su abrupta salida del programa.

"Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", sostuvo la panelista frente a Carmen Barbieri y Pampito mientras analizaban la situación que, sin duda, se convirtió en uno de las temas de la semana en materia de farándula.

Estefi Berardi y Yanina Latorre en LAM.jpeg

Consultada entonces por la conductora de Mañanísima si era cierto que demandaría a LAM, según habría deslizado Latorre, la ex Combate no tuvo piedad con su enemiga. "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo", disparó.

En tanto, Estefi Berardi explicó directa el por qué de su partida como para que no queden dudas: "Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar".

Asimismo, una vez más volvió a agradecerle a de Brito por el espacio enorme que le dio en el programa, que ya es un clásico de la televisión, en el que aseguró que durante este año y medio aprendió muchísimo de su mano y confió que el periodista incluso ha llegado a guiarla y aconsejarla laboralmente.