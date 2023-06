La ex de Fede Bal sorprendió al revelar un detalle de los supuestos chats con Estefi Berardi

Fede Bal Sofía Aldrey.jpg

Al tiempo que sumó parte de la declaración de Aldrey en sede judicial: “La señorita María Sofía Aldrey surge de modo expreso y claro que la nombrada ‘desconoce los chats y mensajes difundidos'".

En tanto desde Mañanísima (Ciudad Magazine), esta mañana la demandante Estefi Berardi abordó el tema junto a Sebastián Pampito Perello Aciar, donde también informó que a lo largo de su declaración Aldrey afirmó ignorar “La forma en que han sido obtenidos los chats en cuestión, los que se me atribuyen, para su posterior difusión pública”, concluyó.

Sofía Aldrey se mostró súper incómoda al hablar de la escandalosa separación con Fede Bal: "Fue un..."

Tras su polémica separación de Fede Bal, Sofía Aldrey fue a un evento en abril pasado y habló por primera vez del tema públicamente.

Ante una cámara de Socios del espectáculo (El Trece), la maquilladora y empresaria rompió el silencio y sentenció que su historia con el hijo de Carmen Barbieri es "un tema cerrado".

Consultada por su situación sentimental, Sofía destacó que está soltera: “Estoy muy bien, encontrándome conmigo y con mi trabajo, saliendo con amigas… Tranquila. Me pone un poco nerviosa la cámara…”. Ante la insistencia por saber más de cómo está su corazón, aseguró: “La verdad es que no hay nada para decir”.

“No uso aplicaciones de citas desde hace más de diez años. Siento que todo llega cuando tenga que aparecer. No me gusta y no me parece que esté bueno”, señaló sobre cuál es la mejor forma de buscar pareja.

Cuando le preguntaron directamente por Fede Bal, Aldrey se mostró incómoda: “Fue un año difícil, así que ahora estoy soltera, trabajando y divirtiéndome. Me apoyo mucho en mi familia y mis amigas, que son todo”.