Feroz respuesta de Florencia Peña tras el fin del secreto de sumario en la denuncia de Viviana Canosa

Finalmente, Peña apuntó contra el entramado detrás de la exposición pública del caso: "Y eso es lo que también indigna. No fue solo una denuncia de una persona, hubo mucha gente involucrada para que esto saliera tan mal como salió".

El abogado de Lizy Tagliani apuntó contra Viviana Canosa tras el levantamiento del secreto de sumario

Lino Cardozo, abogado de Lizy Tagliani, se refirió públicamente a la denuncia presentada por Viviana Canosa contra su clienta, justo el mismo día en que PrimiciasYa dio a conocer el contenido del expediente, lo que generó un fuerte impacto en los medios y redes sociales.

El letrado de la conductora dialogó este 17 de julio con el ciclo A la Tarde (América TV), donde detalló el fragmento puntual en el que Canosa involucra a Lizy, acusándola de violación y de haber participado en los hechos denunciados. "En este acto, aportamos un video de Lizy Tagliani, que forma parte de un show en el cual la nombrada hace mención de una violación a un menor. Aportamos otra captura de quien conocería el modus operandi de esta gente, sobre todo de como reclutaban a partir de la convocatoria para Gran Hermano. Ellos le dicen 'el Club de Gran Hermano'", señala el apartado que menciona a la humorista. "El secreto de sumario es para las partes. Estoy representando a Lizy Tagliani en este proceso. Conozco el expediente y considero prudente que no hayan leído toda la denuncia", expresó al inicio de la entrevista con el equipo de Karina Mazzocco.

Al repasar el origen del conflicto, Cardozo explicó cómo se desencadenó todo: "Todo empezó cuando Viviana Canosa iba a hablar sobre Lizy -cosas graves- y terminó con Loan. Eso lo escucha y ve una ONG, Madres Víctimas de Trata, y ellos inician la denuncia. Después se presentan como querellantes. Viviana se suma a una causa iniciada por otros: ella hace una testimonial y luego presenta una denuncia a través de Tomás Méndez. En ese momento, la causa no estaba bajo secreto de sumario; recién cuando la fiscal Mángano decide que hay que investigar, se establece el secreto de sumario". En cuanto al video que menciona Canosa como prueba, el abogado fue contundente: “Es un video de una performance artística; no aporta nada a la investigación. Quiero aclarar que la fiscal, cuando hace el requerimiento de instrucción, toma la segunda parte que Viviana Canosa presentó en la Justicia -la denuncia de Madres de Trata- y hace el requerimiento fiscal. No aparece nada contra Lizy. En esta causa no se la está investigando, ni por algo que haya hecho ni por los videos aportados".

Cardozo también remarcó que la investigación está centrada en otras personas y que su defendida no está involucrada: "La que tiene la investigación y la acción penal es la fiscalía. Cuando revisan los elementos denunciados, solo se toma a cuatro o cinco personas del club, y ese es el objeto de la investigación. No hay nada contra Lizy, nada que se pueda probar. Ninguna prueba en contra de ella", afirmó, dejando en claro la posición de inocencia de su clienta frente a las acusaciones.