Verónica Lozano se plantó ante los dichos de Fernanda Iglesias y reveló la fantasía que más la perturbaba

"A Fer la conozco, laburó con nosotros en PM y fue un laburo agradable, no tengo nada para decir. Lo que sí le he dicho a ella y siento que estoy habilitada para contarlo es que siempre ella ha tenido como una fantasía de que todas las chicas gustan de Pablo (Nieto), su ex marido", indicó Vero Lozano.

Y observó al respecto: "Y eso la hace escalar a lugares que son poco felices para ella y para su propia familia. Pablo, su ex marido, que fue productor nuestro mucho tiempo, incluso de este programa cuando Fer, que es nuestro productor, se va de vacaciones".

A lo que Yanina Latorre insistió en su postura ante la embestida de Iglesias en contra de ella y su marido Diego Latorre: "No me gusta que me amenacen, no me gusta el carpetazo, pero estoy perfecta. Si yo mañana debato o me peleo con vos, no me la agarro con el Corcho Rodriguez. O ponele que soy una conchu.. te busco mier.. a vos Vero".

"Ella está contentita porque le subieron diez mil seguidores en Instagram, imaginate lo básica que es su vida y hoy festejaba las visualizaciones. A mí me jodió cuando empecé a ver la palabra 'venganza' y 'disfruten', ¿Disfruten qué? ¿Que te regocijas con el olor ajeno cuando vos lo padeciste?", siguió firme la conductora.

Y cerró: "Contá algo mío, no entiendo. Si nosotros contamos algo que no es real y yo a partir de ahí me voy a vengar de vos y te voy a buscar mier.. Estamos laburando de mafiosos chicos y no es la idea".

Embed

Andrea Taboada relató el calvario que vivió con Fernanda Iglesias: "Cancelable"

La panelista de Intrusos (América Tv) Andrea Taboada recordó los malos momentos que pasó con Fernanda Iglesias cuando compartieron el programa Nosotros a la mañana en 2016.

"Me pellizcaba por abajo de la mesa y empujaba para que me calle. Era agredirme, pegarme y pellizcarme. Me la banqué hasta que un día en un corte del programa le dije: 'basta de pellizcarme y agredirme por abajo de la mesa para que no hable'. Quería que todos escucharan porque no sabían lo que pasaba", comentó la periodista.

Y siguió angustiada: "Ella en su veroborragia me hace así (mostrando el gesto en la cara de Pablo Layús), me pega en la cara. Ahí reacciono porque no podía entender que recibiera una cacheteada, mi mamá me pegó de chica alguna vez y después nadie más. No sabía si irme, llorar, si decirle a Doman (Fabián) si no veia lo que estaba pasando. Me salió una suavidad porque estaba furiosa. Era insólito, sentis ¿por qué rompimos un limite?".

"No tengo por qué mentir lo que pasa que ella lo lava diciendo que éramos amigas. No, fue un cachetazo. Me venía pellizando y después me pega. Si hoy esto sucediera en la television sería un escandalo y sería cancelable. Fue una sensacion espantosa por el dolor del cachetazo y pellizcos, no sabía cómo podia convivir con esa persona. No quiero ahondar porque eso fue un desastre", señaló Andrea Taboada.