Ángel de Brito expuso qué haría Yanina Latorre con Diego tras su supuesta infidelidad

Así, mientras De Brito confió no saber a ciencia cierta el diagrama pautado por los Latorre y el por qué del regreso de Diego para volver al mismo país unos días después, Argenta deslizó que “por ahí él se queda acá por el campeonato local”.

"¿Sabés qué? Creo recordar que Yanina me dijo que la primera semana se iba sola con Lola”, y dejó entrever que madre e hija irán a México a grabar "un proyecto". Al tiempo que bromeó: “Yo creo que Yanina le va a cerrar las fronteras a Diego para que no ingrese a Miami. ¡Cuidado con los tiburones, Latorre! ¡Cuidado!”.

“Imaginate si... pasan cosas. Pueden pasar cosas. Yo no debo ampliar cosas, pero pueden pasar cosas. Primero las cosas tienen que ocurrir y después se pueden contar”, cerró misterioso.

Habló la supuesta amante de Diego Latorre y fue contundente: “Hubo un...”

Este martes, la cuenta de El Ejército de LAM sacudió las redes al difundir una serie de audios atribuidos a la mujer señalada como la supuesta amante de Diego Latorre, luego de que Fernanda Iglesias sugiriera públicamente que el exfutbolista habría tenido un reencuentro íntimo con una ex compañera de colegio.

Lejos de alimentar la polémica, la protagonista de los audios negó categóricamente cualquier vínculo amoroso con el marido de Yanina Latorre. “No es ninguna infidelidad la que ocurrió”, comienza diciendo la mujer en uno de los audios. “Hubo un reencuentro de compañeros, eso que dijo Fernanda es correcto, pero nada más”, aclaró.

La mujer explicó que se trató de un encuentro casual y totalmente inocente, tras más de tres décadas sin contacto. “Fue una anécdota de después de tantos años... Me contacté con un chico que le fue bien, que triunfó en el fútbol. De eso se trató nada más”, señaló.

Incluso brindó detalles del lugar en el que se vieron: “Coincidió que yo iba a Capital y nos juntamos en el hotel, pero no en una habitación. Fue en un espacio más privado, un café. Charlamos un rato porque él se tenía que ir a trabajar”.

Sobre el contenido de la charla, aseguró que fue una conversación informal y sin ninguna connotación romántica: “Hablamos de cosas súper inocentes, de los compañeros del colegio, de que se juntaban a comer asados cada tanto. Nada más”.

En un segundo audio, la mujer se refirió directamente a Fernanda Iglesias y cómo se malinterpretó el episodio. “Ella interpretó o supuso cosas. Le erré al contarle ese episodio del reencuentro, pero nunca dije que hubo sexo. No hay pruebas porque no pasó nada. Ni fui ni soy ni seré amante de Diego. Nunca hubo beso ni nada por el estilo”, dejó en claro.

Finalmente, reveló que Iglesias intentó contactarla luego de la polémica: “Me escribió, me preguntó si me podía llamar y ahí quedó. No me molestó más y yo tampoco le volví a escribir”.

Con estos audios, la mujer desmiente por completo las versiones de infidelidad, en medio del cruce mediático que mantiene enfrentadas a Yanina Latorre y Fernanda Iglesias. La polémica continúa, pero las protagonistas ya comienzan a dejar sus posturas más claras.