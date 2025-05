Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se plantó en un difícil momento que pasó tras presentar a su novio: el video

El hijo de la actriz Florencia Peña decidió grabar un video desde su cuenta de Tik Tok y contestar a aquellos que lo cuestionaron tras presentar a su pareja.

“Es la primera vez que lo muestro, ya que él no es una persona pública y no le interesa mostrarse en las redes sociales. Se hizo bastante viral y mucha gente opinó sobre las edades, sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos", comenzó.

Y continuó firme: "La realidad es la siguiente: con Mateo nos llevamos dos años, si él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos".

Embed

"Yo creo que sobre eso no tendría que haber dudas y no tendría que salir a aclarar por qué estoy con él ni por qué lo elijo”, se sinceró el adolescente.

“Para aquellas personas que están muy mal por el tema de la edad, hagan con su vida lo que quieran, dejen ser libres, y dejen vivir mi vida. Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación“, remarcó seguro.

Y comentó el total apoyo que tiene de Florencia Peña: “Soy su hijo, me ama y si me ve feliz con una persona claramente va a estar contenta, me va a apoyar y va a querer lo mejor para mi. Seamos lógicos”.

“Hay mucho hate del otro lado y también creo que también mucha envidia que no me lo merezco para nada. Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida. Así que no se preocupen tanto, vivan su vida tranquilos y déjenme vivir la mía. Sepan respetar mi relación", cerró su descargo Juan Otero.

juan otero y novio 5.jpg

Juan Otero defendió a su mamá Florencia Peña en medio del escándalo con Viviana Canosa: "Luchadora"

Florencia Peña se sentó en LAM, América Tv, e hizo un contundente descargo luego de ser mencionada en la denuncia de Viviana Canosa.

"Hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puedo gustar o no, te puedo caer mal o no, puede gustarte cómo actúo, cómo conduzco, podés criticarme como mamá, pero yo soy honesta. Y cuando se meten con cosas, que no solo me dañan a mí, yo tengo tres pibes, creo que hay un límite", remarcó la actriz en el ciclo de Ángel de Brito.

Después de escucharla, su hijo Juan Otero -quien la acompañó al programa- salió a defenderla y, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje de apoyo para su mamá.

“Lo que se la está bancando esta luchadora como es mi vieja, no tiene nombre. ¿Alguno de todos ustedes tuiteros libertarios se anima a pararse así y decir las cosas de frente? No lo creo. Sigan intentando bajarla que hay Flor Peña para rato”, escribió el influencer.