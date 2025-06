Gastón Pauls contó qué hizo Agustina Cherri en su peor momento de adicción y le salvó la vida

Y agregó: “Salvo que venga otro y te diga: ‘tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’". Y ahí contó qué hizo Agustina Cherri en su momento y que le sirvió para hacer un click clave en su vida.

“Yo había tenido un montón de intentos de dejar. Cuando se murió un amigo, cuando otro se suicidó, la noche que casi me muero de una sobredosis, cuando alcoholizado choqué y casi lastimo a un amigo...”, explicó Gastón Pauls.

Y en ese sentido destacó: “Tenía la escalera al lado, no la vi. Por la escalera me refiero a Dios, al poder superior, a mi poder de sanación. Pero la más fuerte -de hecho ahí arrancó mi recuperación- fue Agustina, que era mi pareja en ese momento”.

Pauls recordó que le pidió en reiteradas veces perdón a la actriz por su problema y que ella no le contestó en ningún momento, acción que le hizo darse cuenta de lo mal que estaba procediendo.

“Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro y yo estuve 15 minutos pidiéndole perdón. Pero como pedimos perdón los adictos, diciéndole que me perdone para irme al rato a seguir consumiendo”, aseguró el actor.

Y amplió sobre ese momento bisagra: “No me salió una lágrima, porque yo lo que quería era el perdón para continuar drogándome. Solo seguía leyendo el mismo libro (por Cherri)”.

“Le estoy hablando y no me ve, no me escucha”, recordó con emoción el actor sobre esa acción de su entonces pareja que lo conmovió y no olvida. “No, no estoy muerto, la estoy perdiendo. Y yo sabía que iba a ser la madre de mis hijos”, reflexionó en la entrevista sobre lo que vivió en ese entonces.

En ese contexto, el actor y conductor admitió la enfermedad que estaba sufriendo y luego comenzó su larga recuperación al consumo de drogas tras vivir el infierno.

gaston pauls agustina cherri 2.jpg

Por qué se separaron Agustina Cherri y Gastón Pauls

Agustina Cherri y Gastón Pauls se conocieron en 2007 y estuvieron siete años en pareja con dos hijos en común, Muna y Nilo, que los une como familia para siempre.

La separación de los actores llegó en 2014 y desde entonces los dos mantienen una gran relación. Luego Agustina tuvo a Alba y Bono Vera, hijos de su actual pareja, Tomás Vera.

El actor confesaría que sus problemas de adicción complicaron su relación con la actriz, quien en todo momento intentó ayudarlo al pedirle que sea asistido por profesionales.

“Por primera vez me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo: ‘Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla’. Llamé a esta mujer y le dije ‘estoy puesto, no puedo ir ahora’, y me contestó ‘vení mañana’", confiaba Gastón Pauls sobre la importancia de su ex pareja para poder recuperarse de las adicciones.