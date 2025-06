Julián Álvarez y Emilia Ferrero confirmaron que van a ser padres: "Nuevo equipo titular"

Sus declaraciones habían sido después de jugar un partido a beneficio de Bahía Blanca en el Estadio de Huracán. "A los del grupo que todavía no fueron, que todavía no incursionaron en la paternidad, ¿se los molesta, se los apura un poquito?", le había consultado la prensa a Mac Allister.

"Y sí, obviamente, que la joda está ahí, pero creo que todos tenemos en la mira quién va a ser el próximo", había disparado el deportista. Inmediatamente, quisieron saber de quién hablaba y Mac Allister había respondido con una sonrisa mientras se alejaba: "No, no, mejor no dar nombres".

Alexis Mac Allister y Ailén Cova revelaron el sexo del bebé y sorprendieron a todos

Alexis Mac Allister y Ailén Cova están esperando a su primer hijo, y será a finales de este año cuando se conviertan en padres. A través de sus redes sociales, la pareja compartió con sus seguidores una noticia muy especial: revelaron el sexo del bebé que están esperando.

La pareja publicó un video muy emotivo en sus cuentas de Instagram, donde recopiló distintos momentos de esta etapa tan significativa. Una de las escenas más destacadas del clip muestra el instante en que el futbolista le enseña a su pareja el test de embarazo con resultado positivo, un recuerdo que quedará grabado para siempre.

Además, incluyeron imágenes de la primera ecografía, un momento único que suele emocionar a cualquier futura familia. También mostraron cómo reaccionaron sus familiares y amigos más cercanos al enterarse de la llegada del nuevo integrante, lo que sumó aún más ternura al video.

En el cierre del clip, se puede ver a Ailén sosteniendo su celular frente a la cámara, donde aparece la palabra "girl", confirmando así que están esperando una nena. "Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito", escribió la futura mamá, visiblemente emocionada por esta nueva etapa.

Los fanáticos de la pareja no tardaron en expresar su alegría y los colmaron de mensajes llenos de cariño: "¡¡Qué notición, Ailu!! ¡¡Muchas felicidades!! Que sean muy felices"; "¡¡Muero de amor!!"; "Un bebé de un gran amor"; "Los amo, se merecen lo mejor" y "¡¡La mejor noticia del mundo!!", fueron solo algunos de los tantos comentarios que recibieron.