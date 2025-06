El retoque estético de La Tana tras salir de Gran Hermano 2024 que encendió las redes

Por otro lado, en su paso por Cortá por Lozano (Telefe), La Tana confesó cuál es su sueño luego de su experiencia en la casa más famosa del país. "A mí me encantan los medios. Me gustaría hacer algo que tenga que ver con los medios. Quiero estudiar actuación o retomar canto", detalló.

Además, reveló que tiene un sueño pendiente: "Me gustaría tener una barbería, pero es algo a largo plazo. Se va a llamar La Tana de la Matanza".

Julieta Poggio reveló su favorito para ganar Gran Hermano 2024 y sorprendió a todos

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022, habló con LAM (América TV) y compartió su opinión sobre quiénes son sus candidatos favoritos para quedarse con el título en la actual edición del reality más popular del país.

"La verdad es que me gustaría que gane Ulises (Apóstolo) o Eugenia (Ruiz)", confesó la influencer sin dudar. Ante esa respuesta, el cronista Rodrigo Bar quiso saber más: "¿Por algún motivo en especial?". A lo que ella explicó: "Juego, contenido, un perfil distinto", destacando lo que valora en los participantes.

El movilero fue por más y le consultó: "¿Les ves posibilidades?". Julieta respondió con sinceridad: "A Ulises un poco más", dejando entrever que lo ve con más chances de llegar a la final. En ese momento, Bar le comentó que habían hecho una encuesta callejera y que nadie había mencionado a Santiago 'Tato' Algorta, uno de los concursantes más carismáticos del ciclo.

"Capaz tiene más votos en Uruguay y las provincias. Viste que en el interior buscan al chico lindo y hegemónico", lanzó Poggio con un tono filoso, dejando una reflexión sobre cómo influye la estética en la elección del público.

Más adelante, la actriz y modelo elogió el casting de esta temporada y el formato del programa. "Veo a la edición bastante picante, diferente. Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso", aseguró, valorando la diversidad de personalidades que se ven en pantalla.

Vale recordar que, tras su salida del reality, Poggio vivió un romance secreto con Marcos Ginocchio, el ganador de su edición. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, había confesado en el ciclo Sería increíble, el programa de streaming de Olga.

En esa misma charla, también reveló algunas actitudes que tuvo por él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea. Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”. Una reflexión honesta que muestra cuánto ha crecido desde entonces.