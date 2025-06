Noelia Pompa confesó su lucha contra el alcohol y cómo logró superarla: "Era algo naturalizado"

Asimismo, sobre cómo consiguió dejar de tomar alcohol, Noelia Pompa reveló cuánto la ayudó la meditación. "Empecé a meterme en la meditación y a conectar conmigo misma. Eso te hace sacar eso que te ponés como un velo", señaló en tren de compartir su experiencia para ayudar a otras personas que estén atravesando el mismo problema.

Por último, Noelia Pompa concluyó confesando que el alcohol le "levantaba el ánimo". "Pensé que me iba a costar dejarlo, pero no. Entonces me di cuenta que ni siquiera me gustaba, que lo hacía por hacer", sentenció.

Noelia Pompa habló del hate en redes: “Se reían de mis manos, pero mi hermana las ama”

Tras un exitoso paso por Europa, donde participó en varios proyectos artísticos, Noelia Pompa regresó a la Argentina con la intención de instalarse nuevamente en el país. De visita en Intrusos (América), la bailarina habló de sus expectativas laborales, su relación con un chef madrileño y de cómo aprendió a lidiar con el hate en redes sociales.

Durante la entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Noelia se refirió a los comentarios agresivos que suele recibir en sus posteos. “El otro día me pasó algo muy gracioso. Lo cuento porque a veces pienso ‘esto es lo que realmente importa’”, expresó la artista, que convive con un tipo de enanismo.

Así fue que que relató un particular episodio reciente. “Subí un video y todo el mundo empezó a hablar de mis manos: ‘qué feas’, ‘esto’, ‘lo otro’", señaló la bailarina y acto seguido lo relacionó con un recuerdo personal que le dio otra perspectiva. “En paralelo a todo eso, mi hermana Cintia me estaba haciendo las manos. Ella siempre las amó. De chiquita me las besaba y yo le decía ‘¡salí!’. Siempre nos acordamos de esa anécdota, porque ella ama mis manos”, hizo saber.

Con esta anécdota, Noelia Pompa dejó en claro que aprendió a poner en perspectiva los mensajes negativos y a valorar lo que realmente importa: el cariño genuino de sus seres queridos.

Vale recordar que Noelia Pompa tuvo su explosión mediática allá por el año 2011 cuando participó en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño, por entonces en la pantalla de El Trece junto al consagrado Hernán Piquín. Cantante y bailarina del grupo de cumbia Los Grosos, luego le llegó su momento cuando tuvo la oportunidad de poner al frente de Las Chikis, para luego lanzarse como solista, lo cierto es a fuerza de talento, disciplina y mucho trabajo construyó una importante carrera internacional.