Yanina Latorre reveló qué famosa dejó la cuenta sin pagar: "Se autopercibe millonaria"

Luego de varias idas y vueltas, la presentadora reveló al final del programa que Esmeralda Mitre comió con Bárbara Diez, la organizadora de eventos y exmujer del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"La cuenta era 40 lucas, comieron una pizzita. Ella la había invitado a comer a la otra, que es muy top", agregó Yanina.

En LAM (América TV), Yanina Latorre sorprendió al exponer que una figura del espectáculo arrastra una importante deuda de expensas. "La que debe expensas, cuatro meses, en su departamento de Barrio Parque, en la calle Copérnico, es la señorita Esmeralda Mitre", reveló la angelita.

Fue entonces cuando la panelista Marcela Feudale aportó más contexto: "Hay un conflicto grande ahí atrás. Ese departamento lo compraron con su ex, Darío Lopérfido. Cuando se separan, ellos sacaron un crédito para pagar ese departamento, ella dijo 'yo me quedo acá'. Lo tenían que pagar entre los dos y él le dijo 'bueno, si te quedás acá, pagalo vos'".

"Está la demanda hecha, yo la vi en su momento. Hay un reclamo de la persona que prestó el dinero para que paguen", sumó Feudale. "Acá me están diciendo que el departamento está solo a nombre de Esmeralda, no está a nombre de los dos", añadió Yanina.

Según la rubia,"el tema legal de Darío ya se solucionó, está terminado. La expensas, de hecho, vienen a nombre de ella. Antes era como estás diciendo, me lo dice esta persona que es muy allegada".

Luego explicó: "Es un edificio de gente muy paqueta, son nueve propietarios. Imaginate, no paga uno y se desetabiliza todo. Ella debe dos millones de pesos, son 500 lucas por mes".

También comentó: "Cada vez que se las van a reclamar, se queja, se enoja". Fue entonces cuando Damasia Ochoa quiso saber: "¿Cuál sería el motivo por el que no las paga?"

Yanina le respondió: "Desde que se murió el papá ella dice ser dueña de La Nación, que es mentira. El papá ya lo había vendido y eso ya está en la Justicia. Y ella está esperando una herencia que no es tal. No estaría trabajando y no le entra guita. Pero fuera de deber guita, anda todo el día en pijama y descalza por los pasillos. Sube y baja y le grita a todo el mundo".

"Vive comiendo empanadas de canje y va acumulando cajas en la puerta del edificio, hay olor a empanada en el edificio, están todos histéricos. Y también obligan a la encargada, en los horarios de descanso, cuando ella no está o no puede bajar, a recibir paquetes. La encargada no quiere recibir porque dice que no sabe lo que son los paquetes", siguió contando.

Para cerrar, Yanina sentenció: "Está re complicada y los vecinos ya directamente les gustaría que pague y que no siga ahí".