Graciela Alfano abrió su corazón y habló de su separación de Carlos Bustin: "Lo hacía en mi cara"

"La primera vez que lo vi tendría que haber cortado", reflexionó la rubia. "Hubo un impasse famoso. Yo directamente hice mis valijas, me volví a Buenos Aires, estuve con mi familia en Navidad y en Año Nuevo. Llena de amor y de banca, me ayudó a ver con más claridad y entender que es una persona que va a ser así toda la vida y a mí no me va", reveló.

"Cuando vine acá, en ese impasse famoso, tuvimos una charla y puse el punto final. Le pedí que no me llame nunca más. Yo no lo voy a llamar nunca más, es lo que se llama 'contacto cero'. Y es lo que yo sugiero a las mujeres. En México dicen 'no se dejen'. Yo le digo a las mujeres: no se dejen faltar el respeto", sostuvo la diva.

Luego, opinó: "No es problema de las mujeres: no un problema tuyo, ni siquiera es un problema de la tercera, es un problema de un ser humano que elige ser mentiroso, ser deleal, elige ser manipulador".

Y remarcó: "Yo no quiero una persona así al lado mío: quiero una relación sana, con alguien que pueda elegirme y ser leal a mí".

Ángel de Brito confirmó la separación de Graciela Alfano y dio los motivos

Luego de un año en pareja, hace unos días comenzaron los rumores de una crisis entre Graciela Alfano y el empresario uruguayo Carlos Bustin.

Por su parte, la actriz aseguró que estaban en un tiempo pero decidió guardarse los motivos. Sin embargo, este lunes el periodista Ángel de Brito hizo contundente posteo en sus redes contando sin vueltas lo que ocurría entre ambos.

"Quería pasar las fiestas con mi familia y, ya que estamos, decidimos hacer un impasse, como cualquier pareja. En estos días tengo que volver a Uruguay por unos eventos, y nos sentaremos a charlar", fueron las palabras de Alfano en una nota con La Nación.

En tanto, el periodista anunció: “Separada definitivamente Graciela Alfano. Parece que el señor conquistaba mujeres delante de ella. #LAM. Nah Nah Nah”.

"Carlos está un poquito mal por todo esto que se dice, y la verdad es que la idea era no hablar durante este impasse, pero así se dieron las cosas", reconoció además la ex vedette.