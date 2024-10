Guido Süller causó preocupación con una foto desde el hospital y dio detalles de su salud

Finalmente, en Luzu Tv dio detalles acerca de su salud y explicó: “La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza y me dolía".

Guido Süller hospital

"Entonces fui a la guardia del Hospital Austral y me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopia. El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopias... Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque es genial, te dicen si estás sano o enfermo", siguió.

Por último, luego de algunos comentarios sin filtro, destacó: “Pasado eso, al mismo tiempo me hice una colonoscopia. Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido".

Embed

El impactante motivo por el que Guido Süller decidió vender su espectacular mansión

Después de los muchos años que le llevó diseñar y ponerse al frente de la construcción de la imponente mansión en la que vive actualmente en el barrio privado San Sebastián de Pilar, ahora Guido Süller decidió venderla y reveló los poderosos motivos que lo llevaron a querer deshacerse de la propiedad.

Construida sobre un terreno de 1.200 metros cuadrados, lo cierto es que el inmueble cuenta con pileta climatizada in-out, una imponente vista al lago, una cascada de seis metros de altura, muelle propio, sala de cine y una cocina ambientada en los años 50, entre otras muchas comodidades.

En tanto, a pesar de reconocer que logró hacer realidad la casa de sus sueños, el hermano de Silvia Süller confió que fue pensada para habitarla en pareja y hoy sus 63 años, está soltero.

“Esto fue proyectado cuando yo estaba en pareja. No te olvides que yo me casé y soy antiguo, de los que pensábamos que el casamiento era para toda la vida y me fue mal, fracasé. Mi pareja me dejó y yo me quedé solo en una casa gigante”, reveló sincero Guido a Infobae. Al tiempo que admitió: “Era, es y será la casa de mis sueños, porque realmente lo tiene todo. La gloria de un arquitecto es lograr vivir en la casa que él diseñó”.

Embed

No obstante, con el paso del tiempo Süller de dio cuenta que semejante mansión no iba de la mano con la sencillez que pretende para su vida actual. “Era como la casa de una estrella, al punto que en la puerta hay una baldosa con una estrella como en el Paseo de la Fama de Hollywood. La casa la hice pensando en el personaje, para la tele, para que venga la prensa a grabar. Siempre hice una vida cinco estrellas, pero lo que más buscaba era un hogar, un hogar cálido con olor a pan casero”, confesó.

Es por eso que Guido reveló que tiene previsto instalarse de manera definitiva en su chacra de menos de dos hectáreas en Baradero, provincia de Buenos Aires, donde tiene la posibilidad de estar en contacto diario con la naturaleza y la vida sana.

“Me levanto y no tengo que ir a la verdulería y comprarme una naranja para exprimirme un jugo. Yo tengo mis plantas de naranja, de mandarina, en un mes ya voy a tener duraznos, ciruelas, damascos, además de mis papás, batatas, cebolla de verdeo. Es un lugar muy sencillo, pero tiene ese calor de hogar. Amaso pan y la casa huele a pan casero y no hay nada más lindo que comer de lo que te da la tierra”, concluyó entusiasmado.