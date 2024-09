Guido Süller confesó de qué vive hoy su hermana Silvia Süller y generó preocupación

silvia-suller.jpg

Así, antes de revelar de qué vive hoy la ex de Silvio Soldán, Guido dejó en claro que se cansó de ayudar a su polémica hermana. “Yo ya la ayudé todo lo que pude, se me pasa la vida, estoy grande. ¿Hasta cuándo voy a cargar con la mochila de mi hermana?”, aseguró.

Por último, el hermano de Silvia Süller reveló que la exvedette hoy “es jubilada" y "cobra la mínima", mientras recordó que décadas atrás "ella ganaba 10 y gastaba 11. No supo aggionarse". "Pensaba que la iban a seguir llamando de todos lados”, concluyó tajante.

Silvia Süller se sinceró y habló del distanciamiento de sus hijos: "Les di todo"

En marzo de este año, Silvia Süller estuvo como invitada en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América TV y habló sobre el distanciamiento de sus hijos.

"¿Cuánto hace que no tenés relación con Christian (el hijo que tuvo con Silvio Soldán)?", le preguntó el presentador. "Mucho, 15 años", reveló la rubia. "¿Y cómo hacés?", quiso saber Ángel. "Nada, la vida continúa", aseguró Süller. "Ya asumí todo, el que quiere volver que venga", expresó. La exvedette contó que su vínculo con Christian se cortó cuando él estaba por terminar la secundaria, a sus 18 años. También confesó que no sabe qué fue lo que le pasó ni por qué se distanció de ella.

"Sí, lloré mucho, pero ya está. La vida continúa. De qué te sirve llorar si la otra persona se está divirtiendo. Si quiere volver que vuelva, soy la madre", sostuvo.

Más adelante, Ángel le preguntó por su primera hija, Marilyn. "Me llevo bien, tampoco una cosa 'wow'. Son muy perfil bajo, muy raros mis hijos".

"Tengo dos nietos, Francisquito y Benja. Ahora cumplen tres y cuatro años", le respondió a Ángel cuando le preguntó por los hijos de Marilyn. "Los veo de vez en cuando", dijo. "¿Ella no quiere que veas a los niñitos?", le consultó Yanina Latorre. "No, no quiere. No sé preguntale. Yo le mando mensajes, siempre. A veces contesta, a veces no contesta. Qué sé yo. Tengo hijos muy raros", profundizó.

Después, entre idas y vueltas con el panel, reflexionó sobre su rol como madre y remarcó: "No existe la perfección, pero yo me considero una buena persona, una buena mina. Les di todo mi amor y todo lo material. Nunca les dije que no a nada. Nunca les tiré del pelo, nunca les puse un castigo. Demasiado tuvieron. Entonces no entiendo".