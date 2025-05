Así se gestó la foto menos pensada en la fiesta de LAM: el reencuentro que generó impacto

Pamela David, Daniel Vila, Chato Prada, Mariana Fabbiani, Marcelo Polino, Ana Rosenfeld, Angela Leiva, Florencia de la V, Sergio Lapegüe y Marley, entre otros, fueron algunas de las presencias más destacadas del evento.

Lo cierto es que en Intrusos (América Tv) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron los detalles de la foto más esperada de la noche que se sacaron junto a Ángel y Florencia de la V.

"Sentimos buena onda con Intrusos y a nuestro regreso", destacó Pallares sobre esos instantes en la imagen con Flor. A lo que Lussich remarcó: "Una absoluta armonía".

"Tiene que ver con personas educadas básicamente. Nos sacamos la foto y cada uno siguió su camino", indicó Adrián. Mientras que además explicaron que fue Ángel de Brito como anfitrión del evento quien los buscó a todos y los unió para la foto.

Y Lussich remarcó que no existió diálogo con Florencia más allá de la imagen juntos: "Fue hola, beso y foto con ella. No hubo falsedad de '¿Y cómo andas? ¿Qué contas?'", se sinceró el conductor.

lam fiesta la foto menos pensada.jpg

Fernanda Iglesias confesó por qué no fue a la fiesta de LAM y mostró las pruebas

LAM (América TV) estuvo de festejo el jueves por la noche por sus diez años ininterrumpidos al aire y se organizó un gran festejo en un salón con famosos y varios ex integrantes del programa, entre los cuales no asistió Fernanda Iglesias.

La panelista se fue del ciclo que conduce Ángel de Brito a fines de 2024 con un polémico mensaje: “Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa. Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada".

Lo cierto es que al no asistir a la fiesta, mucho se especuló si estuvo o no invitada, ya que sí dijeron presentes otras angelitas como Nancy Pazos, Estefanía Berardi y Evelyn Von Brocke.

fernanda iglesias invitacion angel de brito fiesta lam.jpg

Y para despejar cualquier tipo de dudas, Iglesias compartió en sus historias de Instagram la invitación que le hizo el propio Ángel de Brito vía WhatsApp y cuál fue su respuesta.

"¿Querés venir a la fiesta?", le consultó el conductor de LAM. Y la panelista contestó sin vueltas: "Dale voy un rato, porque me toca estar con Jere, lo dejo solo unas horitas".

Luego, explicó por qué no pudo concurrir al evento: "Aclaro por las dudas. Me invitaron a la fiesta de LAM. No fui porque me sentía mal", y dejó en claro ante los trascendidos de su ausencia: "Para que no digan boludeces". Y agregó un posteo con una foto junto a Ángel: "Yo también pasé por LAM. Felices 10 años!".