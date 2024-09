Guido Süller estalló contra Yanina Latorre tras criticarle su nuevo emprendimiento

Y disparó: "Es una cloaca su boca, me ninguneó como que era lo más marginal del ambiente artístico estar sorteando una merienda conmigo en mi chacra o en mi casa del lago”.

“Es algo muy lindo, obviamente participa gente que me quiere. Si a vos no te quiere nadie y tenés un pasado de un papelón gigante, donde está involucrado tu marido (Diego Latorre) y la pobre Natacha Jaitt”, siguió encendido.

"No podés estar diciendo que lo mío que es laburo, es algo marginal, porque es un pequeño emprendimiento. Y las cenas, Yanina, me fueron genial, gracias a eso y a otros ahorros que tenía me pude comprar la chacra. Así que cerrá la boca o el cul... Lo que vos quieras", sostuvo.

Además, Guido lanzó: “Gracias a toda la gente que me defendió, yo no ando en política, no recibo sobres, no me acuesto con nadie, todo lo hago laburando. Ya tengo una edad que tendría que no estar haciendo nada y sigo generando cosas".

"No te metas conmigo, porque tengo pico y tengo a la gente de mi lado”, concluyó.

Embed

Yanina Latorre dio aberrantes detalles del video más fuerte de Alberto Fernández en el avión presidencial

Tras los videos que se conocieron de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en Casa Rosada que generaron tanta polémica, aparecen nuevos datos de otras filmaciones que tiene como protagonista al ex presidente.

En este sentido, Yanina Latorre habló del video más escandaloso de Alberto Fernández en el avión presidencial con una funcionaria, la cual no sabe su nombre, y cuyo material ya estaría en poder de la Fiscalía.

"El video ya está en la fiscalía", aclaró Yanina Latorre en el Observador antes de dar tremendos detalles del material en cuestión filmado a escondidas de Fabiola Yañez. "Igual este tipo... Y ellas qué estómago para darle a este tipo", remarcó filosa.

Embed

Yanina Latorre contó que la filmación en cuestión se da "durante un vuelo de avión que sufrió una turbulencia". "Hay un video de él y una funcionaria pública que no se quién es, porque sino lo diría, porque ya todo me chupa un huevo. Lo filma él", explicó.

Y profundizó sobre el contenido de ese escandaloso video: "Bueno, están en el avión presidencial, y cuando el avión empieza a moverse, él tenía un problema con el teléfono. Para mi que este tipo no cog.. nunca y estaba tan contento con la pi... del presidente... que quería guardarse para un día decir alguna vez en la vida se co... todo lo que caminaba".

"Entonces el tipo la graba, ponele "¿Tenés miedo, tenés miedo? ¿Querés agarrarte de esa, o de ésta? ¡Y le muestra la cho..! Y filma todo eh", relató sin censura la panelista y conductora al aire.