El desgarrador relato de Julieta Prandi al recordar cómo su ex, Claudio Contardi, la amenazaba de muerte

Y continuó recordando: "Ocupaba un lugar como paternal, tiene 13 años más que yo. Lo veía como un amigo que me empezó a acompañar, que empezó a escucharme y ese espacio que llenó fue el que en ese momento que yo estaba con la guardia baja [entonces] dije 'bueno, esto puede llegar a funcionar', y ahí quedo embarazada de Mateo".

Julieta Prandi - Mi ex me controlaba y me amenazaba - captura Intrusos.jpg

En tanto, Prandi confió que luego de ser madre se enteró de las prácticas umbandas de Contardi y desde ese momento comenzó a vivir con miedo "Porque ya vivía amenazada". "Empezó a controlarme, a manejarme. Manejaba mis tiempos, mis espacios, con quién me reunía, con quién me dejaba de reunir, qué trabajos elegía, a dónde iba", detalló.

Así como también confesó que llegó a perder todo contacto con su familia. "Estuve casi cuatro años sin hablar con mis papás" recordó, al tiempo que reveló "Vivía bajo amenaza" y remarcó: "Cuando yo digo que me fui amenazada de muerte no es una metáfora, es una realidad".

"¿Qué me decía? Si fueses un hombre, no te dejaría un sólo hueso sano" o "Una amenaza que hizo delante de uno de mis hijos fue una de las últimas, que yo no iba a cumplir más años y que iba a recibir una corona..." relató todavía visiblemente angustiada, a pesar de que esa oscura etapa de su vida ya quedó en el pasado si bien todavía resta que la Justicia haga precisamente justicia.

Embed

Julieta Prandi hizo un nuevo y desesperado pedido de Justicia

Una vez más, Julieta Prandi hizo un fuerte reclamo a la Justicia a través de su cuenta de Twitter en relación continúa causa contra su ex, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia de género.

“Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente”, señaló la modelo abriendo en un hilo de Twitter.

“Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo ‘A despacho’…”, explicó la animadora.

Julieta Prandi

“‘Cuota de alimentos’. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre”, indicó.

“Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice ‘Buenos Días’, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, cerró Julieta Prandi.