Joel Ojeda expuso el verdadero motivo de la separación con Cata Gorostidi: "Tuvimos muchas..."

Joel contó que él tomó la determinación de distanciarse porque venían con muchas peleas. "Yo tomé la decisión de separarnos. Los dos estábamos en desacuerdo en un montón de cosas. Tuvimos muchas discusiones. Fue una decisión madura de parte de los dos aceptar terminar", detalló.

"Yo a Cata la adoro, sigo enamoradísimo de ella, muy enamorado, y ella también sigue enamorada. Por eso es una situación tan difícil", agregó.

Al finalizar, Joel aclaró que no hubo engaños entre ellos. "No hubo terceros en discordia. Los dos somos personas muy fieles, compañeros, y en ningún momento hubo sospechas de infidelidad", cerró.

Luego de fuertes sobre una crisis entre los ex participantes de Gran Hermano, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, finalmente en LAM (América) confirmaron su separación y hablaron en un móvil con la médica.

“La verdad que estoy triste, pero bueno, creo que las cosas pasan por algo. Muy triste”, comenzó diciendo Cata.

Acto seguido, se explayó: “Hasta ayer habíamos hablado de tomar una distancia de una, dos semanas para ver qué nos pasaba. Yo creo que los seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas, celos, que te lleva a tratarte mal y no bancarte cosas”.

“El 30 discutimos y el 31 yo lo terminé pasando sola porque más allá de que mi familia está en Santa Fe, me sentía tan mal que no tenía ganas de festejar nada. Brindé sola con mis perros”, detalló.

Por otro lado, aseguró que finalmente la decisión fue definitiva y que ella no tenía intenciones de volver luego de las actitudes que tuvo Joel en las últimas horas.

“Ayer había venido a llevarse sus cosas de la casa, estuvimos cinco horas hablando, a la noche me fui a Bella Vista y me chicaneó porque se quedó a dormir a la casa de mejor amiga. Me pareció un golpe muy bajo”, contó.