El picante cruce de Cata Gorostidi con Renato tras su salida Gran Hermano: "¡Insoportable!"

Tras su salida de Gran Hermano 2024 (Telefe) el domingo pasado, este viernes Renato Rossini fue el invitado de La Noche de los Ex, y su particular alto perfil no pasó desapercibido para los panelistas que se lo hicieron notar y terminó en un picante cruce con Catalina Gorostidi, una de las polémicas participantes de la temporada anterior.