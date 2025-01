Catalina Gorostidi confirmó su separación de Joel Ojeda y dio fuertes detalles

Acto seguido, se explayó: “Hasta ayer habíamos hablado de tomar una distancia de una, dos semanas para ver qué nos pasaba. Yo creo que los seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas, celos, que te lleva a tratarte mal y no bancarte cosas”.

“El 30 discutimos y el 31 yo lo terminé pasando sola porque más allá de que mi familia está en Santa Fe, me sentía tan mal que no tenía ganas de festejar nada. Brindé sola con mis perros”, detalló.

Por otro lado, aseguró que finalmente la decisión fue definitiva y que ella no tenía intenciones de volver luego de las actitudes que tuvo Joel en las últimas horas.

“Ayer había venido a llevarse sus cosas de la casa, estuvimos cinco horas hablando, a la noche me fui a Bella Vista y me chicaneó porque se quedó a dormir a la casa de mejor amiga. Me pareció un golpe muy bajo”, contó.

Joel Ojeda de Gran Hermano fue acusado de maltrato animal por un polémico video

Joel Ojeda quedó envuelto en una gran polémica después de un video que compartió su novia Catalina Gorostidi y que despertó durísimas críticas en las redes sociales.

En las imágenes que compartió Cata desde sus historias de Instagram, se lo ve a Joel tirarse a la pileta con su perrito en brazos al estilo bomba, lo que despertó muchas comentarios cuestionando esa actitud y acusando al ex Gran Hermano de maltrato animal.

En el video se ve como la mascota intenta arrimarse al borde de la pileta ante la atenta mirada de Joel que seguía de cerca el nado de su perrito.

"Ay pobrecito...", se escucha una voz en la grabación al ver esa secuencia. Lo cierto es que en la red social X muchos cuestionaron esta acción del ex GH.

“La pelotuda y el pelotudo de Joel metieron al perrito abajo del agua. Ser así de irresponsable con las mascotas, como si fuesen un juguete, también es maltrato animal”, escribió una usuaria en la red social X y otros comentarios siguieron la misma línea.

En tanto, Catalina Gorostidi, al enterarse de los cuestionamientos que despertó el video, contestó con una imagen de Joel con su perrito en brazos y mirándolo con mucho amor: "Gente pelotuda, dos besitos", lanzó furiosa.

Mientras que Joel expresó junto a varios emojis de risa sobre la polémica que se generó: "Ita después de todo ese maltrato que dicen por ahí".