Tato se sinceró sobre su vínculo con Luz en Gran Hermano 2024 y no dejó dudas: "Me dan ganas..."

“Se armó como algo muy grande acá de opinar y meterse, pero ni idea, me gusta pasar tiempo con ella. Me llevó un proceso que me caiga la ficha de que es una amiga 100 por ciento, pero lo estoy logrando”, admitió.

Luego, Augusto le consultó: "¿Cómo te impacta ver a Luz que pasa con El Pestañas? ¿Te molesta?". Ahí, Tato se rió incómodo y confesó: “Te soy sincero: no estoy incómodo. Me pasa que por momentos me dan ganas de estar yo ahí. Es fuerte lo que estoy diciendo. También me pasa que me hace bien verla feliz a ella”.

Y agregó: “Creo que en estos meses fue cambiando el vínculo y se fue transformando en algo que creo que es lo correcto y creo que el vínculo que tengo con Luz es espectacular".

Embed

El fuerte planteo de Luz a El Pestañas en Gran Hermano que terminó con una frase aniquiladora

Con el ingreso de los amigos y familiares de los participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe) a la casa televisiva, los seguidores del reality pusieron el foco en la relación de Luz Tito con Alberto "El Pestañas" Murcia, su novio español.

Lo cierto es que durante estos casi cinco meses, la jujeña mantuvo una particular amistad con Santiago Tato Algorta dentro del juego, donde hasta muchos aseguraron que había atracción entre ellos.

Como era de suponer, esta situación no pasó desapercibido para el español. Y si bien desde que ingresó de visita al juego, el vínculo de la morocha con el uruguayo se enfrió bastante, El Pestañas se lo hizo saber a Luz. "Santi siempre ha sido un gran apoyo aquí. Se le nota que va a ser tu apoyo acá en el futuro”, deslizó en determinado momento.

Embed

Al tiempo que más tarde, cuando la pareja se disponía a descansar, Luz intentó acercarse a su novio pero él puso distancia. Fue allí cuando la morocha le preguntó sin medias tintas: “¿No estás más enamorado de mí?“, y El Pestañas se llamó a un incómodo silencio durante un par de segundos para luego responderle con otra pregunta.

"¿Qué es estar enamorado?", deslizó entonces Alberto mientras esbozaba un sonrisa incómoda, a lo que Luz enumeró: "Que me elijas en tu vida, querer que sea yo tu compañera". Fue allí cuando el muchacho dejó atónita a su chica al decirle muy tranquilo: "No sé si estuve enamorado alguna vez".