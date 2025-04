Juan Pablo apuntó contra Ulises y expuso su estrategia en Gran Hermano 2024: "Más sucio que una papa"

Acto seguido, el correntino remarcó algunos aspectos de su personalidad que le hacen ruido. "Está más sucio que una papa, porque dice que es honesto, pero hace trampa; dice que es leal, pero le soltó la mano a Chiara (Mancuso) por Furia (Scaglione) y dice que es humilde, pero se burló del auto", enumeró.

"En todo se contradijo", subrayó. "Yo no me identifico con Ulises", le remarcó a su hermana y aseguró: "Con la única que me identifico es con Eugenia (Ruiz), porque le chupa todo un huevo".

Los seguidores del reality también opinaron al respecto y comentaron: "Al fin alguien lo dice, esto mismo lo hace en el vivo y lo hunde"; "No mintió, igual quiero que lo saquemos entre todos" y "Lo hizo mierda. Pero es Devi y mañana lo esta abrazando y jurándole lealtad", entre otros.

Gran Hermano: el problema de salud de los perritos de Juan Pablo que preocupó a todos

Anoche fue no fue una jornada más en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe). Con el ingreso de los familiares de los 12 participantes, sin duda la emoción mayor estuvo en el reencuentro de Juan Pablo De Vigili con sus dos perros, Jaime y Bartolo, que le llevó su hermana.

Lo cierto es que la casa se revolucionó por completo y los perritos estaban más que exaltados al ver a su dueño tras casi cinco meses. Así fue que rápidamente Devi se dio cuenta que algo no andaba bien con sus hijitos perrunos.

Así, cuando Devi iba directo al confesionario a pedir ayuda para sus mascotas se cruzó con Augusto, el amigo de Tato, a quien le contó lo que estaba pasando con los animalitos y preocupó por demás de los fanáticos del reality.

"Mis perros están muy brotados, de alergia“, comentó alarmado Juan Pablo por lo que el uruguayo le preguntó sorprendido: ”¿Se quedan? ¿Esto ya les pasó? ¿Les pasás alguna cremita?“.

Fue allí que el correntino reveló que nunca antes les había pasado algo similar y pensó en voz alta que tal se les podría dar "algún inyectable". "Yo les daba comida natural y les hacía re bien. Pero ahora no sé por qué están así", sentenció preocupado.