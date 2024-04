Julieta Poggio recordó su romance con Marcos Ginocchio y reveló qué la sedujo de él

Mano a mano con Caras TV, Julieta habló como nunca acerca de Marcos y confesó: “Tenemos energías diferentes pero a mí me atraía eso de él y a él le atraía eso de mi. Yo estoy re loca, desinhibida y a mi me gustaba todo lo que es su personalidad”.



Además, admitió que para el evento de los Martín Fierro 2023 ambos ya estaban juntos, por cuál, se supo que la relación ocurrió en julio. Incluso, de esta forma los fans pudieron obtener las fotos oficiales de ambos como pareja.

Por último, si bien no quiso contar los motivos de su ruptura, destacó una vez que quedó todo bien entre ambos. “Ahora tenemos una amistad, me llevo súper bien y me pone super feliz todo lo que logró”, aseguró.

La furia de la mamá de Julieta Poggio con el notero de Lam: impactante video

La mamá de Julieta Poggio, Patricia Destefani estuvo en boca de todos por un video viral donde se la vio completamente enfurecida con el cronista de LAM (América), Santiago Sposato.

"¿Sabes qué?, no merecés nunca más que te den una nota. ¡Nunca más!", exclamaba la mujer en el video ya que el parecer el notero le habría preguntado a Julieta por un incomodo momento escatológico que vivió dentro de la casa de Gran Hermano.

Tras la repercusión de este suceso, Santiago Sposato finalmente habló en LAM acerca del momento y comentó: "Hace un año que le estamos haciendo notas a Julieta Poggio y es la primera vez que nombramos el tema. Ni siquiera preguntarle qué pasó, sino, lo pusimos como una de las tantas situaciones incómodas”.

“En el momento me siguió hablando, terminó la nota y con cara de muy enojada me dice '¿como me podes preguntar eso? Hace un año que estoy haciendo notas y nunca jamás ningún colega tuyo se animó a preguntarme por ese momento'. Ella cuando se mete en la casa de Gran Hermano me parece que se expone”, relató.

Luego puntualizó en la mamá de la artista y explicó: “La nota terminó, Julieta me dice que no le gustó, bueno, le pido disculpas y me voy al sector refrigerios porque estábamos en una sala de prensa. Me voy hasta la mesa, y ahí viene a encararme la mamá de Juli Poggio. Me dice 'vos sos un desubicado, como le vas a preguntar eso a ella que es una figura del medio'”.

Yo la escuchaba, la escuchaba, una mujer enojada en un evento, pero digo, no le voy a contestar porque al hacer esa escena en un lugar público con tantos periodistas, lo único que vas a lograr es que alguien te grabe con un teléfono y expongas el tema poniéndolo arriba de la mesa. Nadie hubiera hablado de esto, quizás hasta la nota no salía. La reacción de la madre lo único que hizo es que se viralice el tema”, concluyó.