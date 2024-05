Tras las duras críticas, la novia de Martín Ku de Gran Hermano aclaró qué siente por Arturo

En una charla con Diego Poggi para el streaming de Telefe, Marisol, la novia del Chino se mostró preocupada porque no tienen espacio para cuidar a un perro. "Martín hace rato me venía diciendo que quería un perrito y yo le decía que no porque no tenemos patio ni lugar para tener un perro. No me escuchó, lo vio a Arturo y se enamoraron mutuamente. Yo ya estoy pensando acá afuera cómo vamos a hacer, tenemos que buscar un lugar más grande”, expresó.