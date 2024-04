El tremendo chat que publicó Santi Sposato de Julieta Poggio que perjudica a Coti Romero

De acuerdo a lo que informó Santiago Sposato en LAM (América TV), la actriz le habría pedido a varias marcas que no contraten a su excompañera, ya que de hacerlo, dejaría de trabajar con aquellas empresas que lo hagan.

Es más, en las últimas horas publicó en su cuenta de Instagram un fuerte chat de Poggio con una marca que la quería contratar y ella señala de manera directa que "no quiero promocionar nada donde esté ella, no me suma". Además, tampoco quiere compartir cartel con Juliana Díaz, otra de sus ex compañeras de GH. Esto también habría ocurrido con estilitas y maquilladores; son al menos tres marcas por lo que informó el notero.

Chat Julieta Poggio

Terrible escándalo con la mamá de Julieta Poggio y Santi Sposato

Antes de que se dé a conocer la supuesta interna entre Julieta Poggio y Coti Romero por las marcas, Patricia Destefani, mamá de la actriz, tuvo un fuerte enfrentamiento con el notero de LAM (América TV) en la inauguración del salón VIP del Hipódromo de Palermo, luego de que este le haga una pregunta escatológica a su hija.

"¿Sabes qué?, no merecés nunca más que te den una nota. ¡Nunca más!", le dijo la mamá al cronista. Luego del conflicto, Sposato salió a hablar en vivo y explicó: "Hace un año que le estamos haciendo notas a Julieta Poggio y es la primera vez que nombramos el tema. Ni siquiera preguntarle qué pasó, sino, lo pusimos como una de las tantas situaciones incómodas".

"En el momento me siguió hablando, terminó la nota y con cara de muy enojada me dice '¿como me podes preguntar eso? Hace un año que estoy haciendo notas y nunca jamás ningún colega tuyo se animó a preguntarme por ese momento'. Ella cuando se mete en la casa de Gran Hermano me parece que se expone", detalló.

Posteriormente, contó cómo fue que la mamá de la actriz lo encaró: "La nota terminó, Julieta me dice que no le gustó, bueno, le pido disculpas y me voy al sector refrigerios porque estábamos en una sala de prensa. Me voy hasta la mesa, y ahí viene a encararme la mamá de Juli Poggio. Me dice 'vos sos un desubicado, como le vas a preguntar eso a ella que es una figura del medio'".

"Yo la escuchaba, la escuchaba, una mujer enojada en un evento, pero digo, no le voy a contestar porque al hacer esa escena en un lugar público con tantos periodistas, lo único que vas a lograr es que alguien te grabe con un teléfono y expongas el tema poniéndolo arriba de la mesa. Nadie hubiera hablado de esto, quizás hasta la nota no salía. La reacción de la madre lo único que hizo es que se viralice el tema", cerró Santiago Sposato por el cruce con la mamá de Julieta Poggio.