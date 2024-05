El curioso video de Gastón Soffritti y Cande Molfese tras conocerse que se separaron

Cande Molfese y Gastón Soffritti capturas.jpg

"Como es de público conocimiento, porque ya ha salido en varios lugares, es cierto... con Cande estamos separados pero está acá. Porque a veces, separarse no es estar peleados. En este momento de la vida queremos cosas diferentes, vamos a seguir charlando. Es parte de la vida, suceden cosas y obvio es doloroso pero no ha pasado nada malo", declaró Soffritti frente a cámara y con Cande a su lado, en la casa que aún comparten.

"Obvio nos vamos a tener que mudar y toda esa parte es un dolor de huevos, porque tampoco vamos a ser hermanitos", admitió finalmente el actor intentando dejar en claro que a pesar de la ruptura pacífica y de que siguen conviviendo, en un futuro no muy lejano concretarán la separación física.

Embed

Se separaron Gastón Soffritti y Cande Molfese: el profundo motivo de la ruptura

Este miércoles, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito anunció que los actores Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron tras dos años de relación.

“Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás”, comenzó diciendo Ángel en el enigmático.

Embed

“Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, detalló sobre el profundo motivo de la ruptura.

“Ella lo viene contando en las notas. Por eso, lo estoy diciendo. Si no, no me metería tanto", agregó De Brito sobre la decisión de la actriz en relación a la maternidad. "Ellos tienen 32, 33 años, por ahí están", sumó el presentador.

"Estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti”, reveló finalmente el conductor.