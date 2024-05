Julieta Poggio reveló la verdad detrás de la separación de Lucca Bardelli: "Es fuerte lo que voy a decir"

Embed

La ex Gran Hermano mencionó que los comentarios que le llegaba sobre Lucca le provocaban una enorme tristeza. "Yo subía una foto con él y era ‘cornuda, cornuda, cornuda’. Era horrible, era muy feo. Fue mucho para la relación... estaba muy intoxicada la relación”, agregó.

Julieta mencionó que, poco a poco, comprobó que las cosas que le decían eran ciertas. “Yo apenas salí de GH, me enteré de todo. Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”, cerró.

Marcos Ginocchio hizo un sorprendente posteo luego de que Julieta Poggio hablara de su relación

Después de un tiempo alejado de la exposición pública, Marcos Ginocchio publicó una extensa reflexión sobre su actualidad luego de que Julieta Poggio hablara de su relación.

El exconcursante de Gran Hermano siempre se mostró tal como es, incluso en el famoso reality, y decide llevar una vida privada fuera de "la casa más famosa del mundo".

Este martes por la noche, el joven compartió un mensaje en su perfil de Instagram para explicar porqué elige no estar presente en los medios de comunicación actualmente.

"Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de porqué estoy tan desaparecido de los medios", dice la primera frase de su posteo en donde aparece cabalgando.

"No es porque este mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa, no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero", explicó Marcos Ginocchio.

Y sumó: "Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán mas seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso".