Se separaron Gastón Soffritti y Cande Molfese: el profundo motivo de la ruptura

“Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, detalló sobre el profundo motivo de la ruptura.

“Ella lo viene contando en las notas. Por eso, lo estoy diciendo. Si no, no me metería tanto", agregó De Brito sobre la decisión de la actriz en relación a la maternidad. "Ellos tienen 32, 33 años, por ahí están", sumó el presentador.

"Estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti”, reveló finalmente el conductor.

Melina Lezcano reveló el motivo por el cual finalizó su amistad con Cande Molfese: "No estoy para.."

Hace un tiempo Melina Lezcano y Cande Molfese se habían vuelto inseparables. Al ser vecinas, ambas compartían el día a día y se mostraban juntas constantemente a través de las redes sociales.

Sin embargo, llegó un punto donde sus seguidores notaron que ya no se mostraban juntas y comenzaron las sospechas acerca de un conflicto en la amistad.

Antes las constantes preguntas de los fanáticos, ambas se mantuvieron en silencio durante muchos meses pero finalmente Melina decidió romper el silencio y contar la verdad detrás de su distanciamiento.

Melina Lezcano Cande Molfese

La cantante activó la cajita de preguntas en Instagram y cuando un usuario le consultó por Cande ella contestó. "Bueno esta es la más recurrente de todas y voy a contarlo porque la verdad que no hay nada que ocultar", comenzó.

"No pasó nada, sinceramente no pasó nada. Yo tampoco se mucho que paso, simplemente yo hice una pregunta de si estaba todo bien y del otro lado recibí que no estaban para tener un vinculo tan intenso como el que teníamos y como que había una necesidad de distanciamiento", explicó.

Así las cosas, finalizó: "Básicamente no quería seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie, amorcitos. Ustedes ya sabe cómo soy yo, pero bueno, no paso nada. Nos queremos mucho, fue una persona muy importante para mi y en lugar de un amor de verano se podría decir un amor de pandemia".