Romance confirmado entre dos participantes de Gran Hermano 2023 tras su salida del reality

Se trata nada menos que de Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, quienes entraron a la casa en dos oportunidades ya que ambos formaron parte del repechaje. Pero tal parece que tras la eliminación definitiva de cada uno de ellos, los chicos comenzaron a verse con otros ojos y terminaron conectando.

Así lo contaron desde el canal virtual de Martín Cirio, más conocido como La Faraona, donde los ex hermanitos respondieron consultas del público, si bien hubo una que los desencajó por completo. “Les quería consultar si adentro de la casa se tenían ganas y si ya culearon”, preguntó un fanático desde el celular del influencer.

Entre risas y miradas nerviosas, fue el azafato quien tomó la posta y deslizó: “No culeamos y, ¿qué sé yo? Las ganas pasa que cuando tiene tan buena onda se confunden las cosas. Pero todavía no pasó”.

“Ustedes me dan muy a la pareja de (Andrea) Rincón y Ale Sergi. En el sentido que a vos te veo re tranquilo y a vos re arriba... ¿Llegaron a hacer algo mínimo? ¿Un beso?”, disparó picante entonces Cirio a lo que la médica pediatra admitió visiblemente nerviosa: “Ya te dijimos que no garchamos pero que hubo algo, ¡es un montón! Hay ciertos temas que no se hablan”.

El inesperado mensaje de Furia a Catalina que descolocó a Santiago del Moro en Gran Hermano

Las participantes Furia y Catalina Gorostidi formaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) pero sus últimas días juntas se sacaron chispas y todo se transformó en una guerra sin fin.

A dos semanas de la eliminación de Catalina, Furia decidió dejar los rencores de lado y le envió un tierno mensaje en medio de la gala de eliminación, cuando supo que seguía en juego por decisión del público.

“Gracias Cata por todo el apoyo que tuve acá en la casa. Gracias a Dios tengo Virginia acá que me está diciendo que me amás un montón, y yo también te amo. Joel, también te queremos un motón. Y no es por estrategia lo que digo”, expresó la entrenadora.

Completamente sorprendida por sus palabras, el conductor Santiago del Moro la interrumpió y preguntó: “Pará un minuto, ¿a Cata le mandaste un saludo?”.

“Sí, obvio, porque sabe que la amo un montón y que la quiero un montón. Lamentablemente acá las cosas se dieron diferentes. Sabe que tengo que seguir jugando", aseguró la jugadora.

Al mismo tiempo, enfocaron a la pediatra en la tribuna del programa y la misma se mostró descolocada por el gesto de su ex compañera.