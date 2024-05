Analía Franchín repudió a Furia por meterse con la sexualidad de Mauro en Gran Hermano

"Voy a tratar de decirlo de manera tranquila pero la verdad es para alterarte. La realidad es que veo dos cosas. Algo muy desagradable y otra cosa muy triste", comenzó Analía Franchín.

“Primero, desagradable Furia total. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”, siguió.

Embed

Y luego apuntó: “Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible. En algún momento a Fernando Peña, que Dios lo tenga en la gloria, que hizo algo horrible y mandó al frente a Juan Castro contando su sexualidad cuando él no quería".

"Ahora, cuando yo la escucho a Furia hablando de que lo que le pasa a Mauro, que dice que no puede salir del closet en un programa donde lo ve todo el país porque no quiere que su madre se ponga mal, y lo dice, lo estás ‘mandando al frente’. Y me parece tremendo”, expuso la panelista muy enojada.

Y remarcó: “Porque si él tuviese esa elección sexual, y no la quiere decir, es un problema de él. No tuyo, Furia. No lo podés decir vos… Me parece siniestro”.

“Y después hablar de las partes privadas. Estar contando si la tiene chica, si no se le para. Me parece denigrante, chicos. Por favor, una cosa espantosa, antigua, vintage, atrasas”, cerró picante Analía Franchín.

furia 2.jpg

Furia arremetió contra la sexualidad de Mauro en Gran Hermano y fue terminante

Después de que Furia le contase a Emma Vich días pasados en Gran Hermano que a Mauro Dalessio no le gustan las chicas tras haber mantenido una suerte de relación con él, la participante más controvertida del reality de Telefe volvió a referirse al tema y ahora aseguró que es gay, desatando una ola de críticas entre los fanáticos del programa.

"Para mí, es el nuevo gay de la casa. No ha salido del clóset por su mamá", pudo oírsela tajante en una charla con Martín Ku, quien preguntó sorprendido: "Igual... ¿Chequeadísimo eso?".

Fue allí cuando la tatuada argumentó: "Yo le conté mi historia, él me contó la suya... Está en un entorno en el que lo pueden destruir. ¿Viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia? Es un tema muy sentimental. Por eso, él llora tanto: porque tiene un dolor".

Así, El Chino intentó cambiar de tema. "Bueno, no hablemos más de eso", pidió. Pero Furia lanzó: "No, cada uno sale del clóset cuando quiere, pero lo va a tener que trabajar.Lo que pasa es que está acá, adentro de un canal de televisión y se entera todo el mundo".

"Por, eso ¡No hablemos más de eso!", insistió Ku al tiempo que Juliana arremetió: "La gente ve todo. Tipo... la mirada del chabón al otro chabón... O sea... amigo, por más que lo quiera ocultar...".

Y lejos de cambiar de conversación, Scaglione insistió con su teoría sobre la sexualidad de Mauro afirmando que "no tiene nada que ver con lo de ser metrosexual, que quede claro. El hombre puede ser prolijo y depilarse, pero no tiene nada que ver. Porque él también me tiraba eso... Y yo le dije 'No, es lo que uno siente'".