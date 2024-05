Gran Hermano: Manzana contó por primera vez el problema de salud que padece

A lo que Manzana confesó: “Tengo ese, el de tendencia a engordar, el de los gorditos". Y la joven de Temperley le dijo: "Mi mamá tiene lo mismo y, mi abuela también, y a mi prima lo operaron de un cáncer en la tiroides”.

Embed

“Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides, pero como que no hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual", le contó Manzana sobre su problema de salud.

Y continuó: "Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular. Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses”.

"Más todo esto que hago (el ejercicio) y tratar de comer mejor", aseguró el joven. “Cuando entré acá, hace casi cinco meses, pesaba 135, y ahora no me peso hace 5 meses. Imaginate hace cuánto que no llevo un control", se sinceró.

manzana flor regidor.jpg

El desafortunado comentario de Georgina Barbarossa sobre la apariencia de Manzana de Gran Hermano

En cada gala de eliminación, los concursantes de Gran Hermano 2023 planifican meticulosamente sus atuendos, desde los peinados hasta el maquillaje. El pasado domingo, Federico Farías, más conocido como Manzana, sorprendió con un cambio radical.

El participante se atrevió a cortarse el pelo, decolorar su bigote y aplicarse glitter y un adhesivo en la frente, detalles que no pasaron inadvertidos. “Para que me disfruten”, declaró el “hermanito” cuando Santiago del Moro le preguntó sobre su transformación original.

Al día siguiente, Georgina Barbarossa reaccionó en vivo ante la metamorfosis de Manzana y lanzó un comentario controvertido en A la Barbarossa. Rápidamente, los integrantes de su panel y los ex participantes de GH presentes desalentaron sus palabras.

Embed

Los comentarios de Georgina Barbarossa sobre Manzana:

Georgina Barbarossa: -Manzana se pone todo. ¿Por qué se afea así?

Florencia Cabrera: -No, está bien. Es un show.

Lío Pecoraro: -Si le gusta, está bien.

Georgina: -No, ya sé que es un show...

Catalina Gorostidi: -Le gusta y, aparte, es re buena persona. Eso es lo importante.

Gastón Trezeguet: -Este “manzanazo” tuyo no lo entiendo.

Romina Uhrig: -Y tiene unas uñas divinas, bien cuadraditas y largas. Se las pinta.

Georgina: -Las uñas, divinas. Pero no me gusta el corte de pelo. Le voy a cambiar el corte de pelo cuando venga.

Gastón: -Se lo hizo Emma Vich.

Florencia: -Hacen lo que pueden, Geo, ahí adentro.

Lío: -Ayer Santi (Del Moro) le preguntó por el corte de pelo y dijo que se lo hizo Emma. Y está bien, cambia de look, se divierte.

Romina: -Y el bigote rubio.

Catalina: -El bigote rubio sí, es un montón.

Georgina: -Le voy a decir que se deje el bigote como el mío (bromeó).