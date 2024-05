Furia arremetió contra la sexualidad de Mauro en Gran Hermano y fue terminante

Fue allí cuando la tatuada argumentó: "Yo le conté mi historia, él me contó la suya... Está en un entorno en el que lo pueden destruir. ¿Viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia? Es un tema muy sentimental. Por eso, él llora tanto: porque tiene un dolor".

Furia y el Chino GH.jpg

Así, El Chino intentó cambiar de tema. "Bueno, no hablemos más de eso", pidió. Pero Furia lanzó: "No, cada uno sale del clóset cuando quiere, pero lo va a tener que trabajar. Lo que pasa es que está acá, adentro de un canal de televisión y se entera todo el mundo". "Por, eso ¡No hablemos más de eso!", insistió Ku al tiempo que Juliana arremetió: "La gente ve todo. Tipo... la mirada del chabón al otro chabón... O sea... amigo, por más que lo quiera ocultar...".

Y lejos de cambiar de conversación, Scaglione insistió con su teoría sobre la sexualidad de Mauro afirmando que "no tiene nada que ver con lo de ser metrosexual, que quede claro. El hombre puede ser prolijo y depilarse, pero no tiene nada que ver. Porque él también me tiraba eso... Y yo le dije 'No, es lo que uno siente'".

Furia y Mauro GH.jpg

Y mientras Furia seguía hablando de las preferencias sexuales del chico con el que mantuvo cierta relación, aseguró: "También me di cuenta cuando te acarician mucho, ¿viste? O te protege mucho, como una madre... En lo que es lo sexual, me di cuenta al toque. No tiene ganas de garchar, no se le para. O sea, no es por la testosterona, un ciclo... No. Es que no le genero. Se da vuelta y se queda mirando a Emma y le hace ojitos. Yo, por chusma, vi que le gusta dormir mirando a Emma. Y ahora, ayer se agarraron. Yo dije: 'Ay, boludo, no puede ser que yo esté en el medio de esto'".

Por último, antes de que Gran Hermano cortase la transmisión, llegó a verse que Furia le seguía contando a Martín sobre el tema: "Y ayer, Emma me dijo: 'Por favor, Juli, para que vos no te sientas mal, te tengo que decir algo'. Yo le dije: 'Bueno, listo, decímelo. Mejor que salga de tu boca y no lo que pienso yo en mi cabeza".

Gran Hermano: Virginia acorraló a Mauro con una pregunta picante sobre Furia

Virginia Demo es una mujer frontal. Cada vez que algo no le gusta o la incomoda, la humorista lo expone a viva voz en la casa de Gran Hermano. Lo mismo pasa con lo que piensa de sus compañeros de convivencia.

La semana pasada los chicos fueron invitados a participar de un tribunal, en el cual sacaron trapitos al sol. A ella tuvo que estar en el rol de jueza y aprovechó la oportunidad para preguntarle a Mauro Dalessio si entró en el reality con la idea de acercarse a Furia por su popularidad.

virginia mauro.jpg

"¿Entraste con la estrategia de tratar de estar con Furia porque para vos es una jugadora fuerte y querías agarrarte?", lanzó Virginia. "No, en absoluto. Furia es una persona que acá me ayudó un montón... yo la quiero un montón. Yo también quiero ganar, quiero estar en la final, y el juego es el juego", explicó el participante.

Pese a la respuesta del joven, la mujer de La Plata poco le creyó. Emma Vich, que también está cerca de Furia, no ocultó su cara de desaprobación ya que está convencido de que Mauro siempre estuvo cerca de su amiga para sacar ventaja.