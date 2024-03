La bronca de Furia con Paloma por pasearse sin ropa en la casa de Gran Hermano: "Quiere mostrar la..."

"Es insoportable. Si siguen estando acá en tetas, en el cuarto, me voy a levantar y a decirles loco, respeten", lanzó enardecida la tatuada. A lo que la uruguaya le preguntó: "¿Te jode?".

Y Furia explicó: "Joden con tus tetas, con tu conch…, pero te conozco hace tres meses". Rosina se defendió al sentirse señalada: "¡Pará! Tampoco es que yo estoy en tetas y en conch…, nena".

Y Juliana le dijo que su comentario fue por Paloma: "No, vos no estás en tetas y en conch…, pero a esta... Y cuando le decís algo empieza con los cuerpos son.... Empieza con esa del pañuelito verde, violeta. Y yo con esa, ¡harta!".

"Sí, la vi a Paloma un par de veces en bolas", acotó Virginia. Y Zoe se sumó: "Yo no sé cómo no le da cosa que la vean en pelotas. Te juro".

A lo que Furia opinó: "Todo bien, pero tetas, tetas, tetas. Boludo, yo soy bisexual, ¿qué onda? ¿Me estás buscando o qué? ¡Controlate! No me gusta, boludo. Si voy a estar con una mina, por lo menos, ponete un corpiño (risa)".

"Tapate. Ponete una remerita larga y ya está... Ahora, si es libre albedrío, avisame, y todas en conch... ¡Tenemos cámaras, chicas! Quiere mostrar la conch… y las tetas para quedarse. ¿Son boludas? ¡Dale!", cerró picante la tatuada.

furia gran hermano.jpg

Furia expuso a Catalina ante los jugadores de Gran Hermano y reveló cuál fue su estrategia

En Gran Hermano, Telefe, la participante más popular de la casa, Juliana Furia Scaglione, mandó al frente a su aliada Catalina Gorostidi y dejó al descubierto su estrategia.

Luego de que la jugadora Paloma Méndez recibiera la fulminante, Furia habló con Federico 'Manzana' Farías y Zoe Bogach y les dijo: “Fue una persona que está, que volvió y no está hace mucho, para mí es ella".

"No se me ocurre otra persona, no me lo dijo. Me imagino que es ella y por eso la tengo acá, estoy enamoradísima, qué jugadora”, agregó la tatuada.

El último lunes el conductor Santiago del Moro anunció que una de las últimas ingresantes al reality, Paloma, había recibido la fulminante.

La reacción de la rubia, obviamente, no fue la mejor. "Un pelotu... o pelotu...", había dicho enfrente de todos sus compañeros. “Úsenlo con otra gente”, había agregado Méndez ante semejante noticia.