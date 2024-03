Furia expuso a Catalina ante los jugadores de Gran Hermano y reveló cuál fue su estrategia

"No se me ocurre otra persona, no me lo dijo. Me imagino que es ella y por eso la tengo acá, estoy enamoradísima, qué jugadora”, agregó la tatuada.

El último lunes el conductor Santiago del Moro anunció que una de las últimas ingresantes al reality, Paloma, había recibido la fulminante. La reacción de la rubia, obviamente, no fue la mejor. "Un pelotu... o pelotu...", había dicho enfrente de todos sus compañeros.

“Úsenlo con otra gente”, había agregado Méndez ante semejante noticia.

Gran Hermano: se reveló la mayor intriga sobre Mauro que podría arruinar su relación con Furia

Desde que llegó a la casa de Gran Hermano, Mauro D' Alessio provocó una revolución con su increíble físico. Todas quedaron enloquecidas con sus encantos, en especial Furia.

Cuando no habían pasado 24 horas de su llegada, la estratega le dio un beso al musculoso integrante del reality. El tiempo pasó y fueron acercándose cada vez más hasta que finalmente tuvieron un momento de intimidad.

Esta semana, Furia le preguntó a las cartas del tarot por Mauro. Primero quiso saber si el muchacho es una persona fiel y la respuesta fue un contundente "No", luego la consulta fue si tiene novia afuera y la respuesta fue "Sí".

Como si eso fuera poco, en las redes trascendió una foto del joven junto a una misteriosa mujer, a quien todos señalaban como su pareja.

Ante los rumores, los familiares de Mauro publicaron una importante aclaración en las redes del participante. "A raíz de nuevos rumores que andan circulando en redes, queremos aclarar que Mauro NO tuvo ni tiene novia. Nicole es la novia de uno de sus amigos”, expresaron.