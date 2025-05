El férreo descargo de Cecilia Insinga con una frase letal sobre Luciana Elbusto: "El despecho..."

Luego, la mujer de Brancatelli remarcó que no tiene intenciones de polemizar en los medios: "Lo dije el primer día, en ésta u otra familia 'nadie se salva solo'. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora".

La figura de TN insistió que su prioridad es preservar a sus hijos. "También por el resguardo de mis hijos, dos niños", agregó.

En las últimas líneas de su descargo, Insinga reiteró que no hablará más del tema. "No tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho y también mi deseo, espero que lo entiendan y lo respeten", cerró.

image.png

La cruel reflexión de Luciana Elbusto sobre el escándalo con Diego Brancatelli: "Me deja en un lugar..."

Este martes, Luciana Elbusto habló en Intrusos (América TV) luego del escándalo por los presuntos chats comprometedores con Diego Brancatelli.

Mientras el columnista de C5N prefiere evitar hacer declaraciones sobre el tema, la periodista opta por enfrentar a la prensa y hacerse cargo del vínculo con su colega.

"Yo no hablo de mi vida privada. ¿Entienden lo que es la intimidad?", afirmó Brancatelli en una nota con Desayuno Americano.

Tras ver la nota del panelista, Marcela Tauro dio su mirada y fue tajante. "Trabajamos por tres en el medio. Yo la banco a Luciana porque creo que puso la cara todos los días. Y termina siendo honesta. Ella le pone el pecho al tema y sale perjudicada", manifestó.

Al respecto, tras la opinión de su colega, Luciana Elbusto lanzó una frase letal sobre Diego: "Me parece bárbaro que diga 'es mi vida privada' y busque cuidar a su familia. A mí, por cuidarlo, me deja en un lugar feo".

"¿Estás enamorada?", le preguntaron en el panel. " No me tendría que importar, pero me importa mucho el otro lado", respondió la periodista, haciendo un esfuerzo por respetar la decisión del panelista de resguardar su intimidad.

Al ser consultada por cómo están las cosas con Diego, Luciana admitió que el diálogo que tenían se quebró. "No hablamos más. Y yo creo que debe estar enojado conmigo porque yo decidí hablar y habíamos acordado no decir nada", detalló.

Por último, la periodista aseguró sentirse abrumada tras el revuelo que se desató. "Me pasan un montón de cosas. Muchos me dicen: '¿éstas enojada con él?'. No, no estoy enojada porque él es así", cerró, llena de angustia.