Se supo el motivo por el que Wanda Nara no fue mencionada en la entrevista a la China Suárez

Acto seguido, reveló cómo consiguió la entrevista: "Llamé por teléfono a Carolina Nolte, la booker de la China, para no pasarla por arriba y le dije que ya estaba todo armado. Le dije que iba a llamar a la China y que le iba a ofrecer la nota".

Luego, explicó por qué no fue mencionada Wanda Nara en sus preguntas. "Le dije que en "La Pasión" no iba a hablar de Wanda Nara, no me lo pidió la China", aseguró.

La frase que expuso la mentira más grande de la China Suárez al hablar de Mauro Icardi

Eugenia la China Suárez habló a corazón abierto de su relación con Mauro Icardi y dejó varios títulos dando muestra del gran momento que pasan juntos.

"Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado", reconoció la actriz al ser entrevistada en el ciclo La Pasión (La TV Pública) por Youtube.

Y agregó feliz de su vínculo con el futbolista: "Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero".

Lo cierto es que tras estas dulces palabras dedicadas al futbolista, se reveló una tremenda mentira de la China Suárez sobre Mauro Icardi, al decir que envejecería con él, algo que ya había repetido años antes al anunciar la separación de un ex.

Se trata de mediados de 2023 cuando la China Suárez confirmaba su separación del cantante Rusherking a través de un posteo en Instagram donde utilizó idénticas palabras.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, escribió por aquel entonces la China Suárez.

Y agregó desilusionada por aquel final de relación: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.