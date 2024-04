La dolorosa reacción de Cata en Gran Hermano al conocer el diagnóstico de Furia

Embed

Claro que tras ello, desde el estudio Santiago del Moro pidió la opinión de los analistas, donde Laura Ubfal apuntó: “Muy sincera, muy fuerte. Más fuerte que todos los que están ahí adentro. Es tan Furia, tan querida, tan ella, que hay poco que decir. Solamente admirarla y realmente cuando te dan un diagnóstico así, más de uno no se levanta de la cama. Hay que aguantarlo y ella aguanta”.

Fue en ese momento, mientras se veía a Paloma Méndez -la última eliminada de la competencia- con los ojos llorosos, el conductor de Gran Hermano interrumpió a la periodista para para dirigirse a Catalina Gorostidi, ex ex hermanita y ex amiga de Furia, que se encontraba en el estudio junto a los también ex hermanitos Lucía, Agostina y Damián.

Catalina, Lucía, Agostina y Damián - captura Debate GH2023.jpg

“¿Qué te pasa Cata, que te veo ahí? Vos conocés de esto, que sos médica...”, consultó del Moro rápido de reflejos. Pero Cata, totalmente quebrada, no pudo referirse al duro diagnóstico de quien supo ser su mejor amiga dentro del reality hasta que se sintió traicionada por ella y quedaron totalmente enfrentadas.

“No, no... Nada. No, la verdad que me sorprendió, nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, atinó a confesar la médica pediatra mientras no podía contener las lágrimas y Agostina intentaba contenerla tomándola de la mano.

juliana furia scaglione.jpg

"Ella me dio el okey. Es parte de la constancia y del apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego. Yo, por ustedes, lo quería leer. Primero, obviamente, le pedí la autorización a ella", contó el presentador.

"Se le explica que por el momento no necesita seguir tratamiento específico, pero sí deberá continuar un seguimiento mensual. Puede hacer una vida normal", leyó entonces el conductor.