El dolor que marcó para siempre a Tamara Paganini: la trágica pérdida de sus mellizos

Ambos nacieron prematuros, a los siete meses. Vitorio falleció minutos después de llegar al mundo, mientras que Donatella fue internada en incubadora. Aunque mostró una leve mejoría, días más tarde sufrió una recaída fatal cuando le retiraron el respirador. "El nene nació y lo tuve en brazos hasta que se fue. Muy duro", confesó Paganini en 2021 durante una entrevista con Carmen Barbieri.

Tiempo después, Tamara y Cavalieri viajaron a Córdoba, donde esparcieron parte de las cenizas de sus hijos en un jardín y plantaron dos árboles en su memoria. También eligieron Estados Unidos como otro lugar de descanso para Donatella y Vitorio. Tamara buscó darle un cierre simbólico a una herida que, como ella misma reconoce, nunca podrá sanar por completo.

Tamara Paganini

Cómo fue el explosivo ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano tras 25 años

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano (Telefe) se convirtió en uno de los momentos más fuertes de la temporada. A 25 años de su primera participación, la mediática volvió a atravesar la puerta de la casa más famosa del país y lo hizo fiel a su estilo: con una entrada cargada de emoción, energía y polémica.

La presentación comenzó en el estudio, donde Santiago del Moro destacó la importancia simbólica de su vuelta. Con palabras que marcaron el clima de la noche, el conductor le dijo: "Entrás a la casa, sabés de qué se trata, sé que va por todo. Es tu gran revancha no en el juego, sino en la vida".

Tras un video que anticipaba su ingreso, Paganini apareció en el jardín mientras sonaba Amor Narcótico. La reacción de los participantes fue inmediata: abrazos, gritos y sorpresa al recibir a una figura histórica del reality. Para muchos, compartir la convivencia con ella significaba encontrarse con un ícono de una de las ediciones más recordadas.

Fiel a su carácter frontal, Tamara dejó su sello desde el primer instante. Apenas entró, lanzó una frase que encendió el juego: "La casa es mía, todos los demás son ocupas. Voy por la revancha". Y sorprendió aún más con un saludo explosivo que se volvió viral: “Hola hijos de p…”, dejando claro que no iba a pasar desapercibida.

Ya instalada, recorrió los distintos espacios junto a Sol Abraham y Danelik, quienes la acompañaron en su primera vuelta por la casa. Más tarde, eligió dormir en el cuarto de los hombres, donde se ubicó junto a Eduardo, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

El reencuentro entre ambos fue especialmente significativo: se fundieron en un abrazo largo y sincero que recordó la conexión que mantienen desde aquella edición original. Ese instante terminó de sellar un regreso cargado de nostalgia, historia y expectativa.

Con su ingreso, Tamara Paganini no solo agitó la dinámica de la casa, sino que también elevó la tensión del juego. Su personalidad fuerte y sus declaraciones anticipan una convivencia intensa que promete dar mucho que hablar en los próximos días.