El mensaje de la hermana de Furia tras conocerse que la participante recibió su diagnóstico

En medio de estos momentos de preocupación, su hermana decidió expresarse a través de las redes sociales de Juliana y dejó un mensaje para sus fanáticos.

"Gracias por todos los mensajes, vayan respirando y soltando toda incertidumbre. Furia está en juego. Cuando lo sienta, va a contar como fueron los resultados. Gracias a todos por acompañar principalmente a furia en sus dos partes (reality- realidad)", escribió en X.

Y en un segundo posteo, concluyó: "Todo mi amor con ustedes. Los amo y nuevamente gracias por el respeto y amor que tienen por furia . Las energías más poderosas son ustedes y furia lo siente lo recibe. Gracias gracias gracias".

Mensaje de la hermana de Furia sobre el diagnostico

Furia blanqueó en la casa de Gran Hermano qué le dijeron los médicos sobre su salud

Este lunes, Furia volvió a salir de la casa de Gran Hermano debido a su salud. Juliana Scaglione dejó los estudios de Telefe en Martínez y fue hasta un centro médico para recibir el resultado delos estudios que se realizó la semana pasada.

Cuando regresó, la estratega reunió a sus compañeros de convivencia y les blanqueó qué fue lo que le dijeron los especialistas. "Ya que estamos acá... le digo el diagnóstico porque voe que algunos quieren saber", advirtió.

Embed

"Tengo algo que es una verg.. pero no tengo que tener tratamiento", siguió y, de inmediato, cortaron las trasmisión del canal 24 horas que muestra la casa en vivo.

Esta noche, en la gala, Juliana dará a conocer al aire qué resultado dieron los estudios que le realizaron.

Al aire en su programa en La 100, Santiago del Moro anticipó lo que ocurrirá en las próximas horas. “Hoy el protocolo está a cargo del personal del Sanatorio Los Arcos y van a tener una reunión con ella. No es en la casa, la vuelven a llevar porque no es un solo médico, son varios. Van a conversar con ella y si todo está bien y la entidad médica le otorga el certificado de aptitud médica podrá volver y si no, no. La prioridad la tienen los médicos, después ella y después veremos qué sucede con ella y el programa", sostuvo.