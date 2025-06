El Pollo Álvarez mostró las tremendas heridas en su cuerpo tras caer de un escenario

En tanto, sobre los detalles de la caída detalló: “Es un escenario muy chiquito. No había luz y me fui para abajo", y confesó mientras se sacó la remera para mostrar los moretones: "De la vergüenza no sabés cómo me levanté rápido, así que no fue tan grave”.

Por último, el Pollo Álvarez concluyó explicando: “Yo no tenía luz, entonces cuando me corrí para que entren los chicos... bueno, alguien se olvidó de avisarme que ahí había un agujero. Pasó, fue un momento pésimo”.

Pollo Álvarez muestra moretones de su caída - captura Intrusos.jpg

Tefi Russo ventiló una tremenda anécdota sexual y fulminó a El Pollo Álvarez

La cocinera Tefi Russo sorprendió a todos al revelar una anécdota picante sobre la primera vez que tuvo sexo con su pareja, el periodista y conductor Joaquín Pollo Álvarez.

En octubre de 2024, al aire en Soñé que volaba, el programa de Miguel Granados en Olga, la mujer del reconocido conductor recordó cómo se conocieron: "Lo conocí cuando fui a cocinar a su programa. Me empezó a tirotear al aire. Me decía cositas en el cuellito", recordó.

Al mismo tiempo, Tefi hizo saber que en realidad el amor entre ellos nació poco a poco. "No me gustó hasta un tiempo de salir con él", agregó pícara.

Como era de suponer, Migue quiso ir más a fondo y preguntó por el primer encuentro sexual entre ellos. Y fue allí que la cocinera lo dejó mudo al relatar que fue una situación completamente para el olvido.

"Fue en su departamento. Al principio, no cog... bien. En medio del sexo me decía: 'yo ya estoy'", detalló, ante el asombro de todos en el programa que no podían creer lo que estaba oyendo. "Entonces, lo agarré un día y le dije: 'acá hasta que no salga la lech... esto no se termina'", remató sin eufemismo alguno.

Vale recordar que el Pollo Álvarez y Tefi Ruso se conocieron allá por 2017, cuando ella ya era toda una cocinera estrella de las redes sociales y él estaba al mando de la conducción de Con Amigos Así (KZO), junto a Pico Mónaco y Mariano Zabaleta, y fue de invitado al programa.

Ni bien la vio, Joaquín quedó totalmente deslumbrado con Tefi, así fue que como él estaba soltero, le pidió el número de celular de la influencer a la producción para invitarla a salir. Y a pesar de que ella atravesaba un momento en el que no quería compromiso alguno en las relaciones, lo cierto es que aceptó la cita y a partir de allí el conductor se las ingenió para enamorarla.