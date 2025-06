Confirman que Adrián Suar está saliendo con Rocío Robles: "Hace más de un año"

"No se si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien", remarcó.

Instantes después, Lussich relató qué es lo que le llegó desde el entorno de Suar: "La pasan bien, se divierten juntos, comparten momentos, alguna salida, pero de ahí a ponerse el mote o etiqueta de novios, capaz es algo que venga con el tiempo, como consecuencia".

Embed

Grave acusación de Viviana Canosa en contra de Adrián Suar y Pablo Codevilla

Viviana Canosa habló sobre su futuro en El Trece tras la información que dio PrimiciasYa el viernes pasado, que su programa Viviana en Vivo, llega a su fin en dicho canal.

Luego del escándalo que desató con las polémicas denuncias en su programa, las autoridades de la emisora le pidieron que bajara el tono y a ella no le gustó nada. Ahora, tres meses después del debut, está confirmada la versión de que su programa no seguirá al aire.

Canosa no quiere dar el brazo a torcer y jura que todo el encono que hay en su contra es porque 'no se bancan' a una persona 'frontal' como ella. "Me llamaron (las autoridades) y me dijeron que no puedo hacer un programa político entonces, ¿Para qué me llamaron? ¿Para que hable de Wanda Nara? No tengo problema pero en este momento de mi vida, quiero contar otras cosas", le había comentado a Jorge Rial en Carnaval Stream.

Además, aseguró que no se siente contenida en El Trece y disparó contra Adrián Suar y Pablo Codevilla, responsables de la programación y el contenido de la emisora. "Yo debuté y al segundo día, ellos me querían echar a la mierda. Todos los días hago el programa con los huev... en la garganta para no auto censurarme".

Y luego remarcó: "No me siento contenida pero en ninguno de los canales que estuve. En los últimos años, estuve en los lugares incorrectos. Quedo como la conflictiva, la mina que hace quilombo y no me siento cómoda. Yo no puedo pelearme con la rebeldía que tengo porque sería pelearme conmigo".

Estas declaraciones, tal como informó este portal, no gustaron para nada a las autoridades del canal que la tiene contratada. "Me voy a tomar 3 días por algo personal. Lo pedí hace mucho tiempo y cuando me lo dieron, sentí alivio porque voy a trabajar con mucha angustia".